نتعرف على شركة "هيون ديه روتيم Hyundai Rotem" المتخصصة في صنع عربات السكك الحديدية.

"تشونغ بيونغ جون" من إدارة العلاقات العامة في الشركة:

فازت شركتنا مؤخرا بعطاء من حكومة بنغلاديش لتصنيع 10 عربات قطارات ديزل كهربائية بتكلفة تبلغ 38 مليون دولار. عربات الديزل الكهربائية هي عربات تعمل بمحركات ديزل موصلة بمولدات كهربائية لخلق الطاقة الكهربائية اللازمة لتحريك تلك العربات. وقد فزنا بتلك الصفقة بعد منافسة شرسة مع شركات صينية وإسبانية. ظللنا نقوم بتزويد بنغلاديش بعربات قطارات ديزل كهربائية منذ سبعينيات القرن الماضي واقتنعت حكومتها بما لدى شركتنا من تميز تقني وهو ما ساعد على حصولها على ذلك العطاء. عربات القطار التي سنزود بها بنغلاديش أكثر تطورا تقنيا بكثير من تلك العربات القديمة، إذ أنها تتسق تماما مع المعايير الأوربية المحددة من حيث امتصاص الصدمات ومقاومة الحرائق وتحسين سبل وإجراءات السلامة، كما أن قوتها تبلغ 2200 حصان، أي ما يقارب ستة أضعاف القوة الحالية لعربات القطارت هناك.

تعتبر إسبانيا ذات النصيب الأكبر في أسواق القطارات، كما أن الصين صارت من بين أبرز الدول في تلك الأسواق، لكن هذه الشركة الكورية نجحت في التفوق والفوز بالصفقة في بنغلاديش. وكانت "هيون ديه روتيم" قد تمكنت من الحصول على 333 طلبية خاصة بعربات قطارات من دول في أمريكا اللاتينية منذ عام 1978، وهو ما يؤكد أنها أصبحت أيضا شركة عالمية.

"تشونغ بيونغ جون" من إدارة العلاقات العامة في الشركة:

تأسست الشركة في عام 1977 تحت اسم "هيون ديه للصناعات الدقيقة". ولتقوية الدور الكوري في هذه الصناعة، تم دمج 3 شركات كورية في شركة واحدة عام 1999، وهي "ديه وو للصناعة الثقيلة" و"هيون ديه للصناعة الدقيقة" و"هان جين للصناعات الثقيلة" في شركة واحدة هي "هيون ديه روتيم"، ولديها الآن مصنع في "تشانغ وان" بطاقة تصنيع تصل إلى 800 عربة قطار سنويا، ومصنع في تركيا بطاقة 100 عربة، وثالث في البرازيل بطاقة 200 عربة، ورابع في الولايات المتحدة بنفس العدد، ومن ثم صار لدينا شبكة إنتاجية قادرة على تصنيع 1200 عربة قطار سنويا، تستطيع تغطية حاجة كل السوق الكورية من عربات القطارات بمختلف أشكالها. وانطلاقا من كل ذلك النجاح، تسعى الشركة لاختراق العديد من الأسواق العالمية.

هكذا صارت شركة "هيون ديه روتيم" الكورية واحدة من بين أبرز 5 شركات عالمية متخصصة، بتقنية متطورة وقدرة على توصيل منتجاتها إلى كل مكان في العالم.

"تشونغ بيونغ جون" من إدارة العلاقات العامة في الشركة:

نصدر عربات القطارات لـ36 دولة حول العالم في آسيا والشرق الأوسط والأمريكتين. تلقينا طلبات من عدة دول، منها تصدير عربات ديزل لإيران وعربات مترو أنفاق لكندا وتركيا والهند. في 2016 اقتحمنا السوق الأسترالية من خلال صفقة بقيمة تزيد عن 850 مليون أمريكي. وفي نفس العام فزنا بصفقة في الفلبين لتشييد عربات لمترو مانيلا الخط السابع. وبجانب عربات القطارات، لدينا مشروعات خدمة وصيانة وتجهيز وفق آخر صيحة في مجال المعلومات والاتصالات.

وانطلاقا مما حققته من نجاح، تنفذ الشركة حاليا عدة مشروعات صيانة لخطوط المترو في كل من العاصمة المصرية القاهرة، ومدينة اسطنبول التركية، ومدينة "ويلينغتون" في نيوزلندا.

"تشونغ بيونغ جون" من إدارة العلاقات العامة في الشركة:

تمكنت شركة هيون ديه روتيم من تطوير "قطار الطلقة" في عام 2008 بالتعاون مع مجموعة باحثين محليين. وبذلك النجاح صارت كوريا رابع دولة في العالم تنجح في تطوير قطارات فائقة السرعة بجانب كل من اليابان وألمانيا وفرنسا. وفي 2012 سجلت طفرة كبيرة في هذا المجال من خلال تطوير قطارات بلغت سرعتها 430 كيلومترا في الساعة. وفي عام 2016 أنشأت الشركة خط قطار مغناطيسي في مطار "إنتشون" الدولي، وهي ثاني أكبر خط من نوعه في العال. وبدون التطور التقني لم يكن من الممكن تحقيق كل تلك النجاحات على أرض الواقع.

وتقول شركة "هيون ديه روتيم" إن هذه ليست نهاية الحلم، وإنما مجرد محطة في طريق متواصل من النجاح.

"تشونغ بيونغ جون" من إدارة العلاقات العامة في الشركة:

ظلت شركة "هيون ديه روتيم" حريصة على التطوير في المجال الذي اختارته منذ عام 1977. كانت البداية عبارة عن عربات قطارات ركوب، ثم تطور الأمر بعربات مترو أنفاق وعربات قطارات مترو أنفاق ثم عربات قطارات فائقة السرعة. نركز جهودنا وأفكارنا حاليا على كيفية تطوير عربات قطارات المستقبل ذاتية القيادة. شركتنا تعرف أن تطوير صناعة القطارات والسكك الحديدية يعتبر محركا نمو رئيسيا من بين المحركات التي تحرص كوريا على تطويرها، وهي مصممة على أن تتولى القيادة فيما يتعلق بذلك المحرك بما يحقق التطور للدولة والراحة للمواطن.

وحاليا تتابع شركة "هيون ديه روتيم" التطور في العلاقات بين الكوريتين، حيث من المتوقع أن يكون لها دور كبير في مشروعات التعاون المشترك في شبه الجزيرة الكورية، التي سيقوم جانب كبير منها على ربط الكوريتين وأيضا ربط شبه الجزيرة الكورية كلها بآسيا وأوربا، عبر السكك الحديدية.