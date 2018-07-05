حان الآن موعد التعرف على شركة كورية ناجحة.. واليوم نتعرف على شركة "إس جيه كور SJ CORE" التي تعمل في مجال صناعة الأطعمة الخفيفة.



رئيسها "صو مان سو":

تأسست الشركة في عام 2012 كشركة متخصصة في صناعة كعك الأرز "طبوكي 떡볶이" تحت اسم "كوكتوك أوريجنال Cook-Tok Original". كنت قبل ذلك أعمل في شركة تصميم لا علاقة لها إطلاقا بصناعة الطعام، على مدى 6 سنوات كاملة. كذلك لم أكن إطلاقا من محبي كعك الأرز "طبوكي"، وكنت نادرا ما أتناوله. ولكن ذات مرة تناولته مصادفة وكان مصنوعا من القمح، فأعجبني مذاقه كثيرا وخطر لي أن الكثيرين سيعشقون مثلي ذلك المذاق اللذيذ. ومن ثم، فكرت أن أجعل من ذلك مجالا جديدا لعملي وأن أجعل من "طبوكي" شائعا ومنتشرا على المستوى العالمي.



يتم صنع "طبوكي" أصلا من عجين الأرز ثم يضاف إليه بهارات وصلصة الفلفل الأحمر، ولكن اكتشف السيد "صو" أنه إذا تم صنعه بدقيق القمح فسوف يكون ذا مذاق جديد. وهكذا بدأ في تأسيس شركته الخاصة.



رئيسها "صو مان سو":

لأنني لم أكن صاحب خبرة أو معرفة متخصصة بأي شكل بكعك الطبوكي، فقد كان يتوجب عليّ السعي لاكتساب تلك الخبرات والمعارف من جهات وأشخاص متخصصين. ومن ثم، قمت بزيارة عشرات المصانع والمخابز والمحلات المتنوعة. لم أجد أي مصنع أو محل يقوم بصنع طبوكي من القمح، مما جعل الأمر أكثر صعوبة وتحديا بالنسبة لي. قمت باستئجار مصنع صغير وشرعت بمساعدة عدد من أصدقائي في تجهيز وصنع كعك طبوكي من القمح. استغرق الأمر منا عدة أشهر حتى أتقنت هذه العملية.



تطلب الأمر الكثير من التجارب والاختبارات لصنع مكونات الكعك التقليدي بتلك الطريقة الجديدة. وجاءت النتيجة في شكل كعك شهي جيد التتبيل ولذيذ المذاق ومبتكر الصنع. وكانت الشركة تأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والمقترحات من قبل عملائها، ونتيجة لتوالي تلك الجهود، أصبحت منتجاتها تحظى بشعبية متزايدة في السوق الكورية.





رئيسها "صو مان سو":

حاولنا في البداية البيع عن طريق تجار جملة ومتعهدين وليس عن طريق البيع المباشر للعملاء. لكن تجار الجملة لم يريدوا التجديد والخروج عن مجموعة المأكولات التقليدية المتوفرة في مستودعاتهم. كانت لديهم تحفظات على الكثير من الأشياء المتعلقة بالمنتج الجديد سواء من حيث طريقة الإعداد أو الاسم التجاري أو السعر أو طريقة التعبئة أو الصور الدعائية. أشياء كثيرة كانت شركتنا تراها نقاط قوة وابتكار وكانوا هم يرونها نقاط ضعف وخروج عن المألوف. لذلك قررت اللجوء لشبكة الإنترنت للترويج لمنتجاتنا الجديدة. كان ذلك قبل ستة أعوام. لم نحقق ما كنا نصبو إليه بالسرعة المطلوبة، غير أن المشتريات الجماعية بدأت تتزايد بشكل تدريجي خاصة في أوساط المواقع الإلكترونية ذات الصلة بربات البيوت والنساء في أواسط العمر من العاملات والتجار اللائي تأكد لي أنهن يمثلن قوة استهلاكية هائلة لا تحتاج حتى للكثير من الدعاية الرسمية، وإنما يكفي الدعاية الشفهية المتناقلة.

وبالتالي نجحت الشركة في بيع أكثر من مليون عبوة من منتجاتها في عام 2014، ثم قفز هذا العدد إلى ثلاثة ملايين في العام التالي، وتلا ذلك تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وأوربا ودول جنوب شرق آسيا حتى وصلت عائداتها في نهاية 2015 إلى ما يزيد عن مليوني دولار.

رئيسها "صو مان سو":

في مناسبة ترويجية في جنوب أمريكا، وجد منتجنا شعبية وسط أفراد الجاليات الكورية بل وحتى وسط الأجانب. وقد تأكد لنا وجود زيادة حقيقية محسوسة في حجم مبيعاتنا بعد تلك المناسبة. تأكد لنا وقتها أن الطبوكي يمكن أن يصبح طعاما عالميا، وتأكدنا كذلك من أن الطعام الكوري في الخارج يمكن أن يجد شعبية مقاربة لما يجده الكي بوب.

ورغم التجديد، ظلت شركة "إس جيه كور" حريصة على التقيد بالمواصفات الأساسية للطبق الكوري التقليدي لكن مع بعض التغييرات الطفيفة من حيث درجة الملوحة أو كمية البهارات والتوابل.

رئيسها "صو مان سو":

في الواقع، الاسم الذي أطلقناه على منتجنا الأخير "كوكتوك" كان بناء على اقتراح شخص أجنبي بعد بدء انتشار كعك الطبوكي في الخارج، بحيث يحافظ اسم المنتج على الموسيقى اللفظية للمنتج التقليدي القديم مع إضافة صوت أجنبي مفهوم. كذلك فإن منتجنا الجديد الموجه للجمهور في الخارج أصبح قابلا للحفظ في درجة حرارة الغرفة وليس في الثلاجة كما في السابق. من الصعب حفظ أي منتج مصنوع من كعك وصلصة في درجة حرارة الغرفة لوقت طويل لكننا نجحنا في تطوير التقنية اللازمة لذلك بالنسبة لمنتجاتنا الجديدة. كل هذا أسهم في إنشاء قاعدة استهلاكية صلبة لمنتجاتنا في الخارج.

التنويع والتطوير والتحديث والتكييف مع الأذواق الخارجية المختلفة، كل ذلك ساعد على إنشاء البنية التحتية اللازمة للترويج للمأكولات الكورية الخفيفة في الخارج، مع الحفاظ على المذاق الكوري التقليدي ولكن مضاف إليه تغييرات طفيفة لكي يتناسب مع مختلف الأذواق العالمية. انتهى