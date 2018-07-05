شركة "شينيلShinil " هي شركة متخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية.



مدير إدارة التسويق في الشركة "كوان سون هيونغ":

شركتنا فازت بجائزة تُمنح للشركات التي تحقق تجددا متميزا في مجال سلع أو خدمات محددة. نالت شركتنا جائزة هذا العام بفضل منتج جديد، هو مروحة كهربائية تعمل بتكنولوجيا تمييز الصوت، وهي الأولى من نوعها في كوريا. وهي مروحة سهلة التشغيل، حيث يحدث ذلك عن طريق الصوت فقط ودون الحاجة لأي لمس. يتم التشغيل عن طريق إعطائها أوامر صوتية، مثل "هيا" أو منادتها باسمها.



نالت شركة "شينيل" هذا العام جائزة الإبداع الكورية الكبرى التي ظلت تقدم خلال الـ19 عاما الماضية، بعد إنتاجها لتلك المروحة التي تعمل بمجرد إصدار أوامر صوتية إليها.





مدير إدارة التسويق في الشركة "كوان سون هيونغ":

عصر الثورة الصناعية الرابعة صار قريبا جدا. وقد قررنا أن نظل دوما مواكبين للتطورات من خلال تطوير تقنية التعرف على الأصوات. وكشركة رائدة في مجال صناعة المراوح الكهربائية، ظلت شركتنا حريصة على صناعة منتجات جديدة بتقنية متميزة في كل مرة، حيث أنتجت في هذا الصدد العديد من الأجهزة المعتمدة على تقنية التخاطب الصوتي وآخرها تلك المروحة الكهربائية التي تعمل عن طريق النداء الصوتي. الأشخاص عادة ما يكرهون الحركة في الصيف الحار، وتشغيل المروحة بواسطة النداء أمر يوفر راحة كبيرة للكثيرين.

تأسست شركة "شينيل" في عام 1959 كشركة صغيرة لصناعة المحركات. وبدأت منذ عام 1964 في صناعة المراوح الكهربائية بكل ما توفر لها من تقنية في مجال صناعة المحركات، وأصبحت من الشركات المنتجة للمراوح ذات الجودة الممتازة والسعر المعقول. و في عام 1973 بدأت الشركة في تصدير منتجاتها للخارج، بما في ذلك اليابان وأوربا ودول جنوب شرق آسيا. وفي عام 1978 تجاوز حجم إنتاجها اليومي عشرة آلاف وحدة من المراوح، ومن ثم ظلت على القمة، وصاحبة النصيب الأكبر في السوق الكورية، إلى جانب وجودها المتزايد في مختلف الأسواق العالمية.

مدير إدارة التسويق في الشركة "كوان سون هيونغ":

المحرك هو الجزء الرئيسي والمهم في المروحة. قمنا في سبيل ذلك بالعديد من البحوث والتجارب وباستثمارات هائلة. ولدينا عدة مراكز متخصصة في كل من "تشون آن" وسيول من أجل التطور والجودة. من بين منتجاتنا المتميزة: المراوح ذات الشفرات الرباعية. المراوح التقليدية لها في العادة 3 أو 5 شفرات. الشفرات الخماسية تعني صوتا أنعم وضجيجا أقل، لكنها تجعل الهواء أقل قوة. ولهذا فقد أكدت تجاربنا أن الشفرات الرباعية هي الأنسب للموازنة بين النعومة المطلوبة للصوت والقوة اللازمة للهواء. ولكل ذلك تبوأت شركتنا عرش صناعة المراوح في كوريا.

تصل نسبة عدد الباحثين في الشركة إلى 14%، حيث إنها ظلت تعتبر التجديد التقني هو هدفها الأول على الدوام.

مدير إدارة التسويق في الشركة "كوان سون هيونغ":

رغم أن الشركة ظلت تحتل المركز الأول لوقت طويل إلا أنها لم تركن لكل ذلك النجاح وظلت حريصة على التقدم بخطوات حثيثة في مختلف المجالات المختلفة من تطوير تقني ولمسات ذكية واستطلاع لرغبات عملائها في التغيير نحو الأفضل. آخر تطوراتنا التقنية في مجال المراوح هو الذي أطلقنا عليه عنوان "أمان اللمسة الذكية" وهو مروحة كهربائية مجهزة بمستشعر خاص يوقف حركة المروحة بمجرد لمسة وهو موديل وجد شعبية هائلة خاصة في أوساط الأسر التي لديها أطفال صغار وذلك لمنع تعرض مثل هؤلاء الأطفال لأي إصابات أو حوادث. لدينا منتجات أخرى بأسماء مختلفة منها "النسيم اللطيف ذو الدقة الشديدة" و"تورنادو". وقد توصلنا كذلك لاتفاق مع شركة "إل جي" لتصنيع أجهزة منزلية صغيرة معتمدة على إنترنت الأشياء، من بينها مراوح إلكترونية دقيقة. كل ذلك أسهم في إيجاد قاعدة راسخة لنا في مختلف الأسواق، خاصة في مجال المراوح الكهربائية.

ظلت شركة "شينيل" تسعى لتغيير الخريطة التقنية التقليدية في عدة مجالات من بينها إنتاج مراوح متطورة تكنولوجيا، وهي مستمرة في مساعيها للتطوير في العديد من المجالات.

مدير إدارة التسويق في الشركة "كوان سون هيونغ":

شركة شينيل ذات تاريخ ممتد يقارب ستين عاما. وبتقنيتها المتطورة في مجال المحركات، تسعى إلى مد خبراتها ومعارفها التقنية إلى مختلف المجالات، بما في ذلك المراوح الكهربائية والمطابخ والأجهزة الكهربائية والمعدات الإلكترونية والصناعات الصديقة للبيئة، وحتى منتجات الحيوانات الأليفة. لقد انطلقت الشركة من مجرد منتج للمحركات إلى شركة ذات آفاق تكنولوجية ذكية لا تعرف أي حدود.

تحتفل شركة "شينيل" بعيد ميلادها الستين في العام القادم، وهي تكبر وتنمو باضطراد نوعيا وكميّا، كما تخطط لاقتحام مجالات جديدة بما لديها من خبرات طويلة وعميقة.