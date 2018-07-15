نتعرف على شركة "هان هوا سيستمز Hanwha Systems".



"تشونغ صونغ هون" رئيس معهد البحوث التابع للشركة:

ميدان الحروب العالمية تغير كثيرا، وعدد مَن يتلقون تدريبات عسكرية نظامية صار أقلّ رغم قِصر فترة التدريب العسكري الإلزامي. غير أن ميدان الحرب نفسه قد توسع وتنوّع كثيرا مما خلق العديد من المشكلات الجديدة. وللتصدي لمثل هذه المشكلات، قررت الحكومة الكورية إنشاء 5 وحدات لقوى عسكرية جديدة من شأنها تغيير القواعد. بيئة الحرب صارت بحاجة ماسة لوحدات آلية مقاتلة ومختلفة عن السابق، خاصة طائرات الدرون، أي الطائرات بدون طيار. وهذا هو ما دفع شركتنا للقيام ببحوث واسعة حول طائرات الدرون وسبل استعمالها للتدريب وفي العمليات القتالية وتحديدا في 6 مجالات، هي: القيادة والسيطرة والتحكم والحماية والمناورة والإسناد الجوي. يركز معهد البحوث التابع لشركة "هان هوا سيستمز" على كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من طائرات الدرون في العمليات القتالية.





خلال حدث أقيم مؤخرا، ألقى السيد "تشونغ" محاضرة بعنوان "خطة متطورة للقيادة والسيطرة عبر درونبوت" والـ"درونبوت Dronebot" هو مصطلح جديد يجمع بين كلمة "درون" وجزء من كلمة "روبوت". وقد أصبحت طائرات الدرونبوت الآن واحدة من الأدوات المتطورة في الحروب الحديثة.

"تشونغ صونغ هون" رئيس معهد البحوث التابع للشركة:

نحن شركة كورية جنوبية ذات تاريخ طويل في مختلف المجالات البحثية والتقنية ومنها أبحاث معمقة للاستفادة من طائرات الدرون في المهام العسكرية المتنوعة. تركزت بحوثنا في البداية على العناصر اللازمة لتطوير طائرات الـ"درونبوت Dronebot"، وخاصة تلك المتعلقة بالقيادة والتحكم وإعادة الشحن والحماية.

شركة "هان هوا سيستمز" هي شركة متخصصة في توفير الحلول ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجال الدفاعي، وهي جزء من شركة "هان هوا" التي تعتبر إحدى أكبر الشركات الدفاعية في كوريا والتي بدأت بصناعة المواد المتفجرة. وقد تمكنت الشركة من تطوير أجهزة لتحديد المدى تعمل بالليزر في عام 1984، إلى جانب أجهزة الرادارات ونظم التواصل التكتيكي. كما خاضت الشركة في مجال تصنيع آليات ونظم بحرية، مثل الغواصات والقوارب عالية السرعة.

"تشونغ صونغ هون" رئيس معهد البحوث التابع للشركة:

الرقابة والرصد والاستطلاع هي أهم الوظائف التي يمكن أن تقوم بها طائرات الدرونبوت في مختلف أوقات اليوم. ومن أجل نجاح تلك الطائرات في تلك المهام قمنا بتزويدها بكاميرات شديدة الفعالية وشديدة الدقة في التصوير حسب آخر ما توصلت له التقنية الرقمية الدقيقة في هذه المجالات. نجحنا أيضا في تطوير التقنية الخاصة بالتحكم في طائرات الدرون، ونحن الآن بصدد تطوير الجيل التالي من شبكة المعلومات والاتصالات التكتيكية لتلك الطائرات.

وقد صارت الشركة معروفة بإنتاجها نظاما لإعادة الشحن اللاسلكي، حيث يقوم هذا النظام بإرسال الطاقة إلى الطائرة عبر جهاز ليزر عالي القوة.

"تشونغ صونغ هون" رئيس معهد البحوث التابع للشركة:

في حالة تطوير طائرات درون لتصبح طائرات عسكرية نظامية سيصبح بمقدورها لعب دور فعال وجوهري في المعارك الحربية. في حالة الاستفادة الكاملة منها، سيتمكن الجيش من رفع قدراته القتالية. وسوف تستمر شركتنا في تطوير كل قدراتها التقنية من أجل تحقيق أهدافها. الثورة الصناعية الرابعة هي كلمات مفتاحية في المجتمع الكوري اليوم، وشركة "هان هوا سيستمز" ليست شركة متخصصة في الصناعات العسكرية الثقيلة مثل الدبابات وقاذفات القنابل والطائرات المقاتلة، لكنها متخصصة في الأبحاث التكنولوجية المتطورة التي يمكن الاستفادة منها في المجال العسكري. وبجانب ذلك، فنحن مستمرون في تطوير معدات وأجهزة وآليات أخرى ليست عسكرية، ضمن الثورة الصناعية الرابعة وإنترنت الأشياء، ولكن يمكن الاستفادة منها عسكريا. من بين نقاط القوة الأخرى في الشركة: الأمن الفضائي والتصدي للعمليات التخريبية في شبكة الإنترنت وتوفير الحماية الكافية للمعلومات السرية والمهمة.

من المنتظر أن تنتج شركة "هان هوا سيستمز" خوذات مصممة لاستقبال المعلومات المقدمة من طائرات الدرون الاستطلاعية، وقمصان مضادة للرصاص، وروبوتات قابلة للارتداء من أجل تحسين القوة العضلية، بحيث توفرها للجيش الكوري الجنوبي بحلول عام 2026.