كان هناك غلامٌ يُدعى "بورم" وفتاة تدعى "سيمي" يعيشان في قرية ساحلية بعيدة جدا. وقد اعتاد هذان الصغيران أن يركبا طوفًا على الأمواج ليصطادا الأسماك. وكانت سيمي غواصة ماهرة، حيث كانت تستطيع أن تغوص لأعماق سحيقة لتلتقط المحار والأصداف في مهارة بالغة.وفي يوم من الأيام، بينما كانت سيمي تعد عدتها لتغوص في أعماق البحر التي ألفتها، وجدت أن بذلة الغوص الخاصة بها قد اختفت. وتعجب بورِم وسيمي كثيرًا من هذا الأمر، فلم يكن هناك أي شخص في القرية يمكن أن يسرق بذلة غوص. وبينما كان الصديقان يتناقشان في مصير البذلة المجهول، سمعا صوت حفيف صادر من خلفهما. وعندما استدارا، وجدا فتاة صغيرة بارعة الجمال تضع قلادة طويلة جميلة في عنقها وتخرج ببطء من خلف صخرة كبيرة. لم يكن أي منهما قد رأى تلك الفتاة من قبل. ولدهشتهما البالغة، فوجئا بأنها ترتدي بذلة الغوص الخاصة بسيمي. لا عجب إذن أن سيمي غضبت غضبًا شديدًا، وصاحت بالفتاة "أنتِ! لقد سرقتي بذلتي! هيا انزعيها حالًا وأعيديها إليّ". لكن الفتاة الصغيرة ردّت بهدوء قائلة "أوه! أنا حقًا آسفة. ولكن هل يمكنك أن تنتظري قليلًا ريثما يعود أبي؟ سأخبركِ الحقيقة، أنا -في الواقع- نجمة من نجوم السماء، وهناك، كان نجم شرير كبير يطاردني كي يدمرني، وبينما كنت أفر منه، تعثرت وسقطت من السماء، وحين هويت إلى الأرض اكتسبت شكل البشر كما ترين، لكن والدي آتٍ لينقذني قريبًا جدًا، وعندها سأردّ لك بذلتك فورًا." ظن الصديقان بعقل الصغيرة الظنون، وقالا إنها مجنونة بلا شك! فما هذه القصة العجيبة التي قصتها عليهما لتوها؟ إنه تخريف لا أكثر ولا أقل! وكانت سيمي مستاءة كثيرة، لكنها تركت بذلتها ورحلت.ولكن، في الحقيقة، لم تكن الفتاة الصغيرة تهذي، كان ما قالته -على غرابته- هو الحقيقة ولا شيء سواها. فقد كان هناك بالفعل نجم شرير يطارد تلك النجمة الصغيرة، بل وتتبعها حتى الأرض وقرر أن يدمرها وقد اكتسب هيئة البشر مثلها، حيث دخل في جسد رجل مريض من أهل القرية. وراح الرجل المريض الذي سكن النجم الشرير جسده يبحث عن تلك الفتاة الصغيرة ليقتلها. لكن بورِم وسيمي رأيا الرجل المريض يقترب من الفتاة الصغيرة من بعيد. لم يكونا يفهمان ما يحدث بالضبط، لكّن خاطرًا قويًا بأن هناك شيئا ما يريب فيما يحدث انتابهما، فراحا يركضان نحو الفتاة. كان الرجل المريض على وشك أن يفتك بالصغيرة حين وصل إليه الصديقان أولًا وهما يصيحان بها "اهربي! اهربي! هذا هو الرجل شرير!" وهنا، في هذه اللحظة تمامًا، ظهر رجلٌ فارع الطول فجأة لم يتبين أحد من أين أتى، وفي لحظة، دفع الرجل المريض واحتضن الصغيرة بقوة وهو يقول في عطف "أي صغيرتي! هل أنتِ بخير؟ أرجو ألا أكون قد تأخرت". ولم ينتابهما شك الآن أنه بالفعل والد الفتاة الصغيرة.نظرت الفتاة الصغيرة إلى الصديقين وقالت لهما: "شكرًا لكما، لولاكما لكنت قد قتلت الآن. شكرًا لكما. أما الآن، فسأرد لكِ بذلتك كما وعدت". وما أن قالت الصغيرة هذا حتى غمر ضوء قوي المكان فلم يتبين الصغيران أي شيء أمامهما. وفي لحظات، كانت الفتاة الصغيرة ووالدها فارع الطول قد اختفيا فجأة كما ظهرا فجأة. لكنهما لم يختفيا دون أن يخلفا أثرًا. فقد وجد الصغيران بورِم وسيمي بذلة الغوص الخاصة بسيمي والقلادة الجميلة التي كانت الفتاة تضعها. ولا بد أنها تركت قلادتها لسيمي إعرابًا عن شكرها وعرفانها بجميل الصديقين. وهكذا انتهت هذه المقابلة المثيرة بين طفلة من النجوم وأطفال من البشر.