كان يا ما كان، في سالف العصر والزمان، عاش صياد في قرية ساحلية نائية. وبعد أن توفيت زوجته، عاش وحيدا مع ابنه الوحيد. كان الصياد يقضي جل وقته في عرض البحار ليصطاد السمك، وكان ابنه يقضي وقته وحيدا في المنزل في هذه الأثناء. وكما هو متوقع، كان الفتى دائما ما يشعر بالوحدة والضجر، وأشفق الصياد على ولده الصغير، فقرر أن يتزوج مجددا كي يوفر لابنه أسرة.وفي يوم من الأيام، عاد الصياد ومعه امرأة قدمها لابنه على أنها زوجة أبيه الجديدة، كان المرأة ابن من زواج سابق، فصارت أسرة الصياد أسرة مكونة من أربعة أفراد. كان الصبي سعيدا للغاية بالتطور الجديد، أن يكون له أما وأخا! ياللحظ! ياللسعادة! ظن المسكين أن أيام وحدته قد ولت إلى غير رجعة، وأنه لن يعاني من غياب والده الطويل بعد ذلك، لكنه كان مخطئا. فقد كان لزوجة أبيه رأيا آخر. لم يكن ابن الصياد يروق لها أبدا، كانت تبغضه، فكانت تحسن معاملته أمام أبيه فقط، أما في غياب الأب فكانت تعامله معاملة بالغة السوء، وتفضل ابنها عليه في كل الأحوال. وقد بلغ ظلمها له أنها كانت تأخذ ما يطيب لها من حاجياته وتعطيها لابنها، وكانت تتمادى كثيرا في ظلمها له، فقد كان أبوه يغيب أياما وأحيانا أسابيع متصلة لا يدري فيها شيئا مما يحدث في بيته. كما أنها كانت تعد لابنها أرزا أبيض خالصا، وهو ما كان يعد طبقا نادرا خاصا يقدم في المناسبات الخاصة فقط، بينما كانت تعطي ابن زوجها أرزا رديئا مخلوطا بالحبوب الجافة صعبة الهضم.وفي يوم من الأيام، بينما كان الصياد في المنزل، أخبر الفتى المسكين والده بكل شيء، وكان قد اعتاد احتمال سوء معاملة زوجة أبيه ونفاقها دون أن ينبس بلنت شفة إكراما لوالده، لكنه لسبب ما قرر أنه لم يعد يستطيع الاحتمال أكثر، وباح لوالده بكل شيء. أنصت الصياد لولده حيدا ثم لاذ بالصمت لفترة. ثم سأل ابنه "هل تستطيع أن تفوز على ابن زوجة أبيك في لعبة المصارعة؟"أجابه الابن: "نعم، أستطيع." وفي المساء، دعا الرجل الصبيين لمباراة مصارعة، ففاز بطلنا كما قال، فصاح الوالد "يالك من ولد قوي كالثور! لا بد أنك تأكل الكثير من الأرز المخلوط بالحبوب!"لم تكن زوجة الأب قد سمعت بذلك الأمر من قبل، فسألت زوجها في دهشة:" وما علاقة الحبوب بالقوة؟" فقال:"علاقة قوية بالطبع! حتى الثور الضعيف المنهك يهب واقفا بكامل قواه بعد وجبة من الحبوب والفول! ألم تسمعي بذلك من قبل؟ ياله من أمر عجاب!"وفي اليوم التالي، غادر الصياد في إحدى رحلاته الطويلة المعتادة، وحرصت زوجة الأب على عكس الآية، فصارت تطعم ابنها أرزا مخلوطا بالحبوب، وتطعم ابن زوجها أرزا أبيض خالصا، وعندما عاد الصياد من رحلته هذه المرة همس في أذن ابنه "اسمع، أريدك أن تتعمد الخسارة أمام أخيك في المصارعة الليلة، إياك والفوز!"وفي الليل، تصارع الأخوان، ونفذ الفتى نصيحة أبيه فخسر المباراة عامدا، فتظاهر والده بالدهشة وصاح "ما هذا؟ كيف تخسر المصارعة بهذه السهولة! لا شك أنك كنت تتناول الأرز الأبيض ولا شيء سواه!" ثم التفت إلى ابن زوجته وقال في نبرة فخر "يالك من فتى قوي! لا بد أنك تأكل الأرز مخلوطا بالحبوب كما يفعل الرجال! أنا فخور بك!"وهكذا، واصلت الزوجة الحمقاء تقديم الأرز الشهي لابن زوجها، والأرز رديء الجودة والمذاق لابنها.هل أعجبتكم قصة اليوم؟ انتظرونا إذن مع قصة جديدة الأسبوع القادم! كانت معكم هالة عباس.