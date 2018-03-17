5 طرق لإنقاص الوزن الزائد دون ريجيم

هناك العديد من الناس الذين يرغبون في استئناف النظام الغذائي الذي كان مُخَطّطا له منذ اليوم الأول من العام الجديد، لكنّ ذلك يكون صعبا بوجه عام.

إليكم بعض الطرق، بخلاف الريجيم، التي تساعد فى إنقاص الوزن الزائد كما تساعد على الحفاظ على وزن مثالي. ومن بينها:

أولا: بدء اليوم بشرب الماء: يقول الخبراء إن شرب الماء بصفة عامة يزيد من معدل التمثيل الغذائي بنسبة 24%، وفي حالة اتباع حمية غذائية لإنقاص الوزن، فإن شرب الماء على معدة فارغة يساعد على زيادة معدل حرق الدهون، وينقي الجسم والكبد بصفة خاصة من السموم مما يساعد على فقدان الوزن بصورة أسهل. لذلك يُنصح بشرب كوب من الماء قبل تناول الوجبات بحوالي 15 دقيقة على الأقل، حيث يساعد ذلك على السيطرة على الجوع ويجنّب الإفراط في تناول الطعام.

ثانيا: القفز لفترة قصيرة قبل الاستحمام: في الصباح، قبل أخذ دش بالماء الدافئ، يُنصح بالقفز بشكل خفيف، حيث يسبب ذلك زيادة معدل ضربات القلب، وزيادة درجة حرارة الجسم، وبالتالي يجعلنا نقضي بقية اليوم بشكل أكثر نشاطا وحيوية، كما يزيد من استهلاك السعرات الحرارية خلال بقية اليوم.

ثالثا: عدم إهمال وجبة الإفطار: حيث تعدّ وجبة الإفطار من الوجبات الرئيسيّة التي لا يجب الاستغناء عنها لخسارة الوزن الزائد، فهي تساعد على زيادة معدل التمثيل الغذائي والحفاظ على مستويات الطاقة طوال اليوم، كما تساعد على أداء المهام اليوميّة بكلّ حيويّة ونشاط.

رابعا: الحصول على قدر كافٍ من النوم: فقد أشارت بعض الدراسات إلى أنّ الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم يكون لديهم رغبة أكبر في تناول الطعام، مقارنة مع الأشخاص الذين ينامون لفترات كافية. فالحرمان من النوم قد يؤدي للشعور بالتوتر والجوع خلال اليوم. لذلك، من أجل الحصول على قوام مناسب، يجب أن ننام لفترة كافية من أجل الحد من الإفراط في تناول الطعام.

خامسا: تناول الطعام ببطء: فتناول الطعام ببطء يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما يساعد على زيادة معدل التمثيل الغذائي. وفي أثناء تناول الطعام، يجب أن نتجنّب وضع كميات كبيرة من الطعام في الفم، وبدلا من ذلك، يجب تقسيم الوجبة إلى أجزاء صغيرة في أثناء الأكل، حيث يعمل ذلك على إطالة وقت تناول الطعام، ويعطي الإحساس بالشبع.

