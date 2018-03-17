4 عادات سيئة تدمر المعدة

هل تعانون من إحساس دائم باضطرابات المعدة عند تناول الطعام؟ أو هل تعانون من انتفاخ البطن أو حرقة المعدة؟ هناك الكثير من الناس الذين يتناولون بعض المشروبات الغازية عندما يشعرون بِسوء الهضم، اعتقادا منهم بأن المشروبات الغازية تؤدي إلى التجشؤ مما يُسهّل عملية الهضم. لكن الخبراء يحذرون من أن ذلك يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

هناك بعض العادات الغذائية السيئة التي ينتهجها الكثير من الأشخاص دون أن يعرفوا أنها تؤثر سلبا على الصحة وتوازن الجسم، وقد لا يخطُر على تفكيرنا أنها عادات سيئة يجب الاستغناء عنها، لكنها تؤدي إلى أضرار ومخاطر صحية وتدمر صحة المعدة. إذن، ما هي تلك العادات السيئة التي يجب التوقف عن فعلها من أجل تجنب هذه المشاكل؟

أولا: شرب الشاي بعد الأكل مباشرة: فقد يفقد الطعام فائدته الغذائية لأن الشاي يعيق امتصاص الحديد والكالسيوم فى الجسم، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الجسم منه، وبالتالي يمكن أن يُعَرِّض للإصابة بفقر الدم. ويجب تأجيل تناول الشاي بعد الأكل، بساعة على الأقل.

ثانيا: تناول الفاكهة بعد الأكل مباشرة: وهو ما يؤدي إلى تخمرات في الأمعاء وانتفاخ، وبالتالي يحدث سوء الهضم ويُحرم الجسم من المواد المغذية الموجودة في كل من الخضراوات والفاكهة. لذلك يُنصح بترك فاصل زمني قدره ساعتان على الأقل بينهما. والجدير بالذكر أن مستوى السكر في الدم يرتفع بعد الأكل بشكل طبيعي. وفي هذا الوقت يفرِز البنكرياس الإنسولين للحفاظ على مستويات طبيعية للسكر في الدم. وإذا تم تناول الفاكهة بعد الطعام مباشرة، فسوف ترتفع نسبة السكر في الدم بسرعة مما يجعل البنكرياس يحتاج إلى إفراز المزيد من الإنسولين. وإذا تكررت هذه العملية، فإن وظيفة البنكرياس قد تتدهور أو تنهار، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.

ثالثا: شرب المشروبات الغازية عند سوء الهضم: فقد يعتقد البعض أنها تساعد على الهضم لكنها تُؤذِي الصحة وتسبب هشاشة عظام لأنها تكسِّر الكالسيوم في الجسم. وقد أثبتت الدراسات أن عادة شرب المشروبات الغازية يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي. ولذلك لا يُنصح بتناولها خاصة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي.

رابعا: النوم بعد الأكل مباشرة: فقد أوضحت دراسات عديدة أنه من الضروري مرور فترة زمنية بين الوجبة وبين موعد النوم، حيث إن النوم المباشر بعد الأكل يتسبب في حدوث التهاب المريء الارتجاعي، ومن أهم أعراضه الحموضة التي يعاني منها الكثير.