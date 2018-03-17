5 أطعمة مغذية تمنحكم بشرة مذهلة

هل تحلمون ببشرة جميلة خالية من العيوب والبقع؟ إذا كنتم تريدون أن تبدوا أكثر شبابا، فلابد من الحفاظ على بشرة رطبة ونضرة بدون تجاعيد. ويقول الخبراء إن سرّ البشرة الجميلة والمتألقة يكمن في تناول الأطعمة الطبيعية بالإضافة إلى النوم لساعات كافية خلال الليل. صحيح أنه لا يوجد علاج سحري وفوري من أجل الحصول على بشرة متألقة خالية من البقع والعيوب، ولكن هناك 5 أطعمة مغذية تمنحكم جمالا للبشرة وتجعلكم تبدون أصغر سنا، ومن بينها:

أولا: سمك السلمون: يحتوي السلمون على أحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي بالغة الأهمية ولكن لا يُنتِجها الجسم بنفسه. وتجدر الإشارة إلى أن أحماض أوميغا 3 الدهنية تحسّن وظائف مختلف الخلايا في الجسم، بما في ذلك خلايا البشرة. وتساعد الدهون الصحية على إنتاج الكولاجين، الذي يساعد بدوره في الحفاظ على بشرة طرية ونضرة. وأظهرت بعض الدراسات أن أحماض أوميغا 3 الدهنية لها أثر فعال في علاج حَبّ الشباب والتهاب الجلد، وكذلك الوقاية من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس، مما يساعد على حماية البشرة.

ثانيا: الفليفلة الحلوة الحمراء: حيث تَزخَرُ الفليفلة الحلوة الحمراء بفيتامين "سي" الذي يقوّي مناعة الجسم ويساعد الجسم على إنتاج الكولاجين الضروري لشباب البشرة. وعلى وجه الخصوص، تحتوي على الكثير من مادة الكاروتين التي تمنع التجاعيد وتحسّن الدورة الدموية، وهو أمر مفيد للغاية للحفاظ على شباب الجلد.

ثالثا: الأفوكادو: يُوصي خبراء التغذية بتناول قطعة من الأفوكادو كل يوم، سواء وحدها أو ضمن طبق السلطة، حيث إن تناول الأفوكادو يزوّد البشرة بالدهون الصحية والمواد المغذية الضرورية لترطيب البشرة من الداخل ومنحها المزيد من التألق.

رابعا: التوفو: فهو من المواد الغذائية عالية القيمة، لذا يجب إدخاله في النظام الغذائي بأكبر قدر ممكن، فهو عبارة عن مزيج من العناصر الغذائية التي تمنحنا طاقة وصحة إضافة إلى بشرة رائعة بكل المقاييس. كما أنه مصدر جيد جدا لكل من البروتين والكالسيوم والدهون غير المشبعة والمواد المضادة للأكسدة والمعادن. وفي حالة حدوث بَثرة على الوجه، فإن تناول البقوليات يمكن أن يقلل من مشاكل الجلد التي تسببها الهرمونات.

خامسا: الشوكولاتة: وهذا هو خبر سار جدا لأولئك الذين يحبون الشوكولاتة الحلوة. حيث إنها تحتوي على مادة الفلافانول المضادة للأكسدة والتي تقلل من جفاف البشرة وتعمل على حمايتها من أشعة الشمس الضارة. وتحتوي الشوكولاتة الداكنة على مستويات عالية جداً من الفلافانول الذي يحمي البشرة ويشدّها. ولكن يجب أن نحرص على أن تشتمل الشوكولاتة على 70 في المئة على الأقل من الكاكاو، لأنه كلما كانت نسبة الكاكاو أعلى في الشوكولاتة، كان ذلك أفضل للبشرة.

