5 أفضل الأطعمة المجمدة

مما لا شك فيه أن إزالة المواد الغذائية المصنعة من نظامنا الغذائي يساعد على السيطرة على الوزن ويجعلنا نشعر بتحسن في الصحة. وهذه الأيام يزداد استهلاك الأغذية المصنعة بسبب التغيرات في وعي الناس الذين يرغبون في طهي الطعام بسهولة وتوفير الوقت.

ويظن البعض أن المواد الغذائية المعالجة بطرق مختلفة تعتبر أقل فائدة من الطازجة، ولكن أفادت دراسة بريطانية بأن الأطعمة المجمدة أفضل صحياً من الطازجة، لأنها تحافظ على محتوياتها من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة، التي تحول دون الإصابة بالسرطان، بمستويات أكبر من مثيلاتها الطازجة. إذن، ما هي أفضل 5 أطعمة مجمدة؟

أولا: الدجاج المجمد: يتميز لحم الدجاج بأنه غني بالبروتينات وقليل الدهون، ولذلك فإن الدجاج يعتبر من الأطعمة المجمدة المفضلة لدى الكثيرين. ولكن علينا الانتباه لأنواع الصوص أو الملح المضاف إلى الدجاج، خاصة عند وجود سكر في قائمة المكونات، حتى نتفادى استهلاك الكثير من السعرات الحرارية.

ثانيا: سمك السلمون المجمد: في الواقع يمكن تجميد أي سمك، حيث إن معظم الأسماك مثل سمك السلمون لا تفقد المغذيات الموجودة فيها عند تجميدها. ويرجع السبب في ذلك إلى أن التجميد يحافظ على السمك آمنا من خلال إبطاء حركة الجزئيات، مما يجعل الميكروبات في حالة خمول. ووفقا لنتائج دراسة بحثية، اتضح أنّ معظم المغذيات مثل البروتينات والفيتامينات والأحماض الدهنية أوميغا 3 تبقى سليمة حتى ولو تم تجميد سمك السلمون.

ثالثا: كرات اللحم المجمدة: وكرات اللحم المجمدة لديها العديد من الفوائد الصحية للجسم، لأنها مصدر جيد للبروتين اللازم لبناء أنسجة الخلايا وأيضاً مصدر جيد للحديد اللازم لتكوين كرات الدم الحمراء وفيتامين "بي" اللازم لتنظيم الدورة الدموية. ولكن من الأفضل تجنب المنتجات التي تحتوي على الكثير من المواد الحافظة عند شرائها.

رابعا: الخضروات والفواكه المجمدة: فقد كشفت دراسة حديثة أن تناول الخضروات والفواكه المجمدة مفيدٌ للإنسان، وليس كما كنا نظن من أن قيمتها الغذائية أقل من الخضر والفاكهة الطازجة، بل عكس ذلك تماما، حيث إن الدراسة تؤكّد أن الأغذية المجمدة غنية بالمغذيات أكثر من الأطعمة الطازجة، بفضل القدرة العالية على امتصاص المواد الغذائية الأساسية مثل البوتاسيوم والألياف والكالسيوم وفيتامين "إيه" و"دي".

خامسا: البازلاء الخضراء المجمدة: تعد البازلاء واحدة من الأطعمة النباتية التي يُفضل تجميدها حيث إنّها تحتوي على كمية وفيرة من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والبروتينات. ووفقا لدراسة أجريت في عام 2014، اتضح أن البازلاء المجمدة لديها بعض محتوى من الفيتامينات أعلى من البازلاء الطازجة.

