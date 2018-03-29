كيفية الوقاية من حمى الربيع

يعاني بعض الناس في فصل الربيع مما يُسمى: "متلازمة حمى الربيع"، التي يُعتبر ظهورها علامةً على أنَّ الجسم بدأ في التأقلم مع الظروف الجديدة، وتحديدًا مع زيادة الآشعة فوق البنفسجية وارتفاع درجة الحرارة. حيث يصبح الليل أقصر وترتفع درجة حرارة الجسم، مما قد يؤدي إلى شعور الإنسان بالكسل والخمول نتيجة لاسترخاء العضلات.

ومع قدوم فصل الربيع يزداد النشاط البدني، ويرتفع التمثيل الغذائي في الجسم. لذلك يحتاج جسمنا إلى مزيد من الفيتامينات والمعادن والبروتينات أكثر من الشتاء. وإذا لم نتناول كمياتٍ كافيةً من تلك المواد الغذائية اللازمة للجسم، فإنَّ ذلك سيؤدي إلى الإصابة بحمَّى الربيع؛ نتيجةً لعدم التوازن الغذائي. ولذا فمن الأفضل تناول الأطعمة الموسمية المليئة بالطاقة في فصل الربيع ويجب تجنب الإفراط في الأكل وتناول الأطعمة الدهنية التي تشكّل عبئًا على الجهاز الهضمي. وفي بعض الأحيان، يُفرِط بعض الناس في تناول الأغذية الصحية (stamina health food)، عندما يشعرون بالتعب والخمول، اعتقادًا منهم بأن متلازمة حمى الربيع ناتجة عن قلة طاقة "كِي" داخل جسم الإنسان. وبعضهم يُكثر من شرب القهوة للتغلب على النعاس. ولكن كل ذلك يؤدي إلى تفاقم الأعراض. إذن، ماذا يمكن أن نفعل للوقاية من متلازمة حمى الربيع؟

من المعروف أنَّ التمدد الخفيف أو التنزُّه يساعد على منع متلازمة حمى الربيع. ويقول كتاب "نيه كيونغ"، وهو من كتب الطب الكوري التقليدية، ويتطرق إلى النظريات حول الطب الباطني؛ إنه من الأفضل أن تستيقظ في الصباح الباكر، وأن تتمشى على المهل، وأن ترتدي الملابس المريحة، وأن تحصل على أفكار إيجابية وممتعة؛ وذلك لمنع الإصابة بحمى الربيع في فصل الربيع. ومن وجهة نظر الطب الكوري التقليدي، تساعد الأطعمة المُرَّة، مثل الأعشاب الربيعية؛ على الهضم بشكل جيد، وتحسّن الشهية، وتمنع النعاس، وتمنح الجسم الطاقة، وتزيد التمثيل الغذائي. فعلى سبيل المثال، وفي كتاب "دونغ إوي بو كام"، وهو من كتب الطب الكوري التقليدية القديمة التي كُتِبَت في مملكة "جوسون"، يقال: إنَّ تناول شوربة كيس الراعي (Capsella bursa-pastoris) يجعل الكبد قويًّا، ويحمي البصر ويُضِيء العينين، كما أنه فعال في علاج الكبد الدهنية. وتجدر الإشارة إلى أنَّ عشبة كيس الراعي واحدة من أشهر الأعشاب الربيعية، ولها فوائد صحية متعددة حيث إنها تحتوي على الكثير من فيتامين C، والكالسيوم، والحديد، والفوسفور. ولذا فإنها تساعد على تعزيز المناعة، وتحفيز عملية الأيض. كما أنها فعالة في تحسين صحة الدم، وأيضًا لها تأثير ممتاز على تخفيف التعب والإرهاق.

علاوة على ذلك، يساعد النوم الجيد في الليل على منع متلازمة حمى الربيع، والنوم لمدة 10 إلى 20 دقيقة بعد تناول الوجبات مفيد أيضًا في الوقاية من حمى الربيع عندما تشعرون بالخمول والنعاس بسبب قلة النوم.

