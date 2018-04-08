خمس طرق لتجنب إجهاد العين

في هذه الأيام يعاني العديد من الناس من أعراض إجهاد العين نتيجة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، ومنها: الجفاف، ورعشة العين، أو احمرارها، وتعب العين والرقبة وآلام الظهر، والصداع، وكل ذلك ناجم عن التحديق في الشاشة الرقمية عبر استخدام الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف الذكي في الظلام قبل الخلود إلى النوم.

وتتعرض العين يوميًّا للعديد من الأضرار، التي تقلل كفاءة البصر وتُعرِّضُها للكثير من المشاكل الصحية، مثل قصر النظر أو طُوله أو الحساسية وغيرها. حيث تشير نتائج دراسات إلى أنَّ أكثر من 80% من مستخدمي الكمبيوتر يشعرون بتعب العيون وضعف النظر، بسبب التحديق في شاشة الكمبيوتر لوقت طويل، وذلك يؤدي إلى قصر النظر وألم العين وحساسية العين من الضوء وغيرها. لذلك يجب علينا الانتباه إلى الآثار الصحية الوخيمة لهذه الأجهزة على العين واتباع النصائح الصحية لتجنب إجهاد العيون.

ومن أهم هذه النصائح: أولًا: يجب زيارةُ طبيب العيون بانتظام للخضوع إلى فحص العين: فيجب على الجميع، وهذا يشمل الأطفال الصغار في العمر، زيارة طبيب العيون بشكل دوري، لإجراء الفحص بحيث يساعد على حماية النظر. وذلك للتأكد من عدم حدوث أي قصر أو انحراف في البصر، بالإضافة إلى فحص ضغط العين والشبكية. ومن المهم الكشف عن أمراض العيون بشكل مبكر، فكلما كان الكشف مبكِّرًا، كان العلاج أسهل وأنجح. ولذا يجب على البالغين الذين يبلغون من العمر 40 عامًا فما فوق زيارةُ طبيب العيون للخضوع لفحص العين بانتظام؛ لأن العيون تبدأ بالشيخوخة في سن الأربعين.

ثانيا: يجب مراعاة عدم إجهاد العين أثناء القراءة: وذلك من خلال تسليط إضاءة كافية على الكتاب أو الهاتف، كما يجب أن تكون الغرفة مُزوَّدة بإضاءة مناسبة، لأن قراءة الكتاب أو استخدام الهاتف الذكي في الظُلمة تسبّب إجهاد العينين. ومن الأفضل أخذ فترات استراحة من وقت لآخر.

ثالثا: يجب تناول الأطعمة التي تساعد على الحفاظ على العينين: حماية العينين والمحافظة عليهما تبدأ من الطعام الذي نتناوله. حيث إنَّ المواد الغذائية مثل الأوميغا-3، واللوتين، والزنك والفيتامينات (سي وإي) تساعد على منع مشاكل البصَر المتعلقة بالتقدم بالسن. لذلك حاولوا تناول الأغذية الصحية والمتوازنة التي تساعد على الحفاظ على صحة العين وتحسين الرؤية، ومنها الجزر والسمك الأزرق الغنية بالأوميغا-3.

رابعا: يجب القيام بعمل كمادات دافئة حول العين: تعتبر الكمادات واحدة من الطرق الفعالة لتخفيف إجهاد العين، لأن الحرارة تزيد من الدورة الدموية في منطقة العين، فذلك يساعد على تخفيف إجهاد العين، وترطيب العين الجافة. فقوموا بِعمل كمادات دافئة حول العين بمِنشَفَة دافئة قبل النوم كل ليلة.

خامسا: يجب أخذ فترات استراحة: إن التحديق المستمر في الشاشة لساعات متصلة يسبب إعياءً في التركيز وإجهادًا في العين. فحاولوا أخذ فترات تستريحون فيها من التحديق المباشر في الشاشة، لمنح عينيكم الفرصة للاستراحة وإعادة ترطيب نفسها. وأغمِضوا أعينكم بشكل متكرر لتنشيطها.

