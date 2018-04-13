هل تعرفون أن هناك 5 ألوان ضرورية لصحة الإنسان؟ وفقا لوجهة نظر الطب الكوري التقليدي، هناك علاقة وثيقة بين صحة الإنسان خاصة الأعضاء الخمسة الكبرى، وهي: القلب والكبد والطحال والرئتان والكليتان، والأغذية بألوانها المتنوعة.

إذن، ما هو لون الطعام الذي تفضلون تناوله غالبًا؟ يقول البروفسور "كو تشانغ نام" من قسم الطب الشرقي بمستشفى جامعة "كيونغ هي" في "كانغ دونغ"، إن لون المواد العشبية الطبية يرتبط بأعضاء الجسم، ولذلك من الأفضل أن نتناول الأغذية بألوانها المناسبة حسب أجزاء الجسم للحفاظ على صحة الإنسان.

وكما هو معروف، فإن الخضروات والفواكه التي نتناولها يوميا تتميز بألوان متنوعة، ولكل لون دلالة خاصة وفائدة كبيرة. وللتمتع بصحة جيدة يجب علينا تناول نظام غذائي متنوع، أو بعبارة أخرى: نظام غذائي متعدد الألوان. إذن، ما هو أهم خمسة ألوان يجب تضمينها في النظام الغذائي اليومي؟

أولا: اللون الأحمر لجعل القلب صحيا. فوفقا لقول البروفيسور كو: فإن الغذاء الأحمر ينشِّط وظيفة القلب. ولذا فإن تناول الأطعمة الحمراء مفيد جدا خاصة لمن يعاني من الاكتئاب أو ضعف الدورة الدموية أو انخفاض ضغط الدم، وأيضا للذين يعانون من برودة اليدين والقدمين وتشنج العضلات في اليد والقدم. ومن أهم الأطعمة ذات اللون الأحمر: الطماطم واللِفت والرمان والتوت والفراولة والفلفل الأحمر والبطيخ، وغيرها.

ثانيا: اللون الأخضر لتحسين وظائف الكبد. والكبد يقوم بتخزين الدم في أجسامنا، ويمدّ الدم إلى أجسامنا، ويساعد في إزالة السموم من الجسم نفسيا. ويرتبط هذا بالسبب في أن النساء اللاتي يعانين من الإجهاد يتعرضن لعدم انتظام في الدورة الشهرية. ولذلك أيضا يجب على الرجال الذين يعانون من كثرة التبول أو ضعف الانتصاب بسبب الإجهاد، أو النساء اللاتي يعانين من عسر الطمث، أخذ علاج لتحسين وظائف الكبد. ومن أهم الأطعمة ذات اللون الأخضر: السبانخ والملفوف والفلفل الأخضر والبروكلي والأفوكادو، وغيرها.

ثالثا: اللون الأصفر لتعزيز الهضم: تعزّز الأطعمة ذات اللون الأصفر عملية الهضم الجيد، كما تعتبر مثالية لوظائف المخ. ونظرًا لكونها غنية بألفا وبيتا كاروتين، ترتبط هذه الأطعمة بزيادة المناعة، وصحة العين والبشرة، وهي مفيدة لمنع الإصابة بالسرطان وأمراض الشيخوخة، وأيضا للوقاية من الشيخوخة. ومن أهم الأطعمة ذات اللون الأصفر: الجريب فروت والأناناس والبطاطا الحلوة، وغيرها.

رابعا: اللون الأبيض لصحة الرئتين: تساعد الأطعمة ذات اللون الأبيض على استرخاء الجسم، وتخلِّصه من التوتر والانفعال، كما أنها مفيدة للأشخاص الذين يعانون من ضعف في الرئتين أو الشعب الهوائية، ولديها وظيفة ممتازة مضادة للتحسس، ومضادة للالتهابات. على سبيل المثال، فإن مادة "صابونين" الموجودة في نبات الجُرَيِس، تعتبر جيدة للسعال، كما أن البصل غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تعمل علي مكافحة ارتفاع ضغط الدم وتخفيض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

خامسا: اللون الأسود لتحسين وظائف الكلى: ويَنصح خبراء التغذية بضرورة استخدام الأطعمة ذات اللون الأسود مثل الأرز الأسود والفاصوليا السوداء والأعشاب البحرية لأنها تعزّز وظيفة الكلى، وتحسّن القدرة على المقاومة والتحمل، كما أنها غنية بالمواد الغذائية خاصة مادة "أنثوسيان" التي تتمتع بتأثيرات قوية مضادة للأكسدة، وتحمى الأوعية الدموية وتمنع الشيخوخة.

