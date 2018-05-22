ممارسة اليوغا لتقليل الإجهاد

هل عندكم طرق خاصة بكم للتخلص من الإجهاد؟ في الواقع ليس من السهل أن نسيطر على القلق والإجهاد في حياتنا اليومية المشغولة. يقول الأطباء النفسيون إن الإجهاد هو جزء طبيعي من الحياة، وفي بعض الأحيان يكون الإجهاد أمرا جيدا بالنسبة لنا، ولكن الكثير من الإجهاد يمكن أن يكون ضارا، حيث إن الإجهاد المفرط والمزمن يزيد من مستوى هرمون الكورتيزول في الجسم، وهو ما يمكن أن يغير من استجابات جهاز المناعة ويسبب مجموعة واسعة من المشاكل الصحية.

وربما الطرق الأكثر وُضوحا للحد من القلق والإجهاد هي الانخراط في ممارسة الرياضة أو التأمل أو الاسترخاء، أو أخذ استراحة من المجهود البدني لبضعة أيام. إذن، ماذا تفعلون للحد من القلق والإجهاد؟ ينصح الكثير من الأطباء الأشخاص الذين يتعرّضون للكثير من الإجهاد والتوتر بممارسة تمارين اليوغا حتى يسترخي الجسم ويتخلص من المتاعب والإرهاق. وقد أظهرت العديد من الدراسات أن ممارسة اليوغا قد تساعد في الحد من التوتر والقلق كما تحسّن المزاج والشعور العام بالسعادة، وتزيد من القدرة على الاسترخاء في الحياة اليومية. وتعتمد هذه الرياضة على مجموعة من الوضعيات تقوم على الحركة والثَبات، مع تمرين التنفس العميق. وتجدر الإشارة إلى أن التحكم في التنفس يعد جزءًا مهماً في اليوغا، حيث إن التنفس في اليوغا يدل على الطاقة الحيوية. وتعلِّمنا اليوغا أن التحكم في النفس يساعد في التحكم في الجسم وتهدئة العقل.

إذن، أي نوع من اليوغا أفضل لتخفيف التوتر والقلق النفسي؟ رغم أن معظم أنواع اليوغا تؤدي في النهاية إلى تخفيف حدة التوتر، إلا أن الأنواع التي تركز على الحركات البطيئة والثابتة مع شئ من التمدد هي الأفضل في تخفيف حدة التوتر مقارنة بتلك التي تتطلب وضعيات صعبة أو تركز على اللِياقة البدنية. ويمكنكم أداء هذه التمارين البسيطة في المكتب أو المنزل مع التنفس الصحيح بشكل بطيء يومياً كلما سنحت الفرصة. ويمكن أن نبحث عن مكان مناسب لتمارين اليوغا بحيث يكون هادئا ومريحا، وقبل البدء في ممارسة رياضة اليوغا من الأفضل أن نعرف ما هو المستوى المناسب وأن نتعلمه حتى لا نشعر بأي نوع من الضغط. وعند ممارسة التمارين، يجب عدم الضغط على النفس، بحيث يتوجب التوفق فورا إذا شعرنا بأي ألم.

إن ممارسة تمارين اليوغا فى المنزل تساهم بشكل كبير فى إنقاص الوزن والمحافظة على شكل الجسم والحماية من أمراض متنوعة، وتخفيف الشعور بالإجهاد والتعب من العمل. فما رأيكم أن تمارسوا اليوغا من اليوم في المنزل لمدة 10 دقائق فقط بعد العودة من العمل الشاق؟

