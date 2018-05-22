هناك العديد من الناس في منتصف العمر يدركون أهمية صحة العظام ويتناولون أطعمة جيدة لعظامهم، حيث تبدأ صحة عظامنا في مرحلة منتصف العمر في التدهور، وتتزايد عملية ضعف العظام مع تقدم العمر.

ومن المعروف جيدا أن هشاشة العظام مرض يؤدي إلى إحداث انخفاض في كثافة العظام. وإذا أصبحت العظام أضعف، فإنها تصبح أكثر عرضة لخطر الإصابة بهشاشة العظام وأكثر عرضة للكسر حتى بسبب الاصطدامات الضعيفة. لذلك من الأفضل تناول الكالسيوم وفيتامين "دي" والكولاجين بشكل يومي عن طريق الغذاء للحصول على عظام قوية.

إذن، ما هي أفضل 5 أطعمة تساعد على الحفاظ على صحة العظام؟

أولا: الحليب ومشتقاته: يعتبر الحليب ومشتقاته من أهم العناصر الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية جداً من الكالسيوم بالإضافة إلى العديد من أنواع الفيتامينات المختلفة المفيدة للجسم، والتي تعمل أيضاً على نمو العضلات بشكل سليم عند الأطفال والكبار مما يقلل من الإصابة بأمراض العظام مثل هشاشة العظام.

ثانيا: الخوخ المجفَّف: من المعروف جيدا أن تناول الخوخ المجفَّف يساعد على مكافحة الإمساك. لكن فوائد هذه الفاكهة لا تنحصر في تنشيط حركة الجهاز الهضمي بل تتعدى ذلك لتشمل مكافحة أعراض الشيخوخة المبكرة وتخفيض مستويات الكولسترول. ووفقا لدراسة طبية أجريت في جامعة أوكلاهوما الأمريكية، فإن النساء اللاتي يتناولن الخوخ المجفّف يوميا ينجحن في تخفيف خطر إصابتهن بمرض هشاشة العظام، كما أن تناول ما بين 10 و12 حبة من الخوخ المجفف يوميا يساعد على الوقاية من تراجع كثافة العظام لدى النساء.

ثالثا: فطر شيتاكي: رغم أنّ أفضل طريقة للحصول على فيتامين "دي" هي التعرض لأشعة الشمس، إلا أنّ فطر شيتاكي أيضاً يوفّر هذا الفيتامين المهم لصحة العظام، كما أنه يقلّل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان، بالإضافة إلى أنه ضروري لامتصاص الكالسيوم والفسفور.

رابعا: البيض: ينصح الأطباء بتناول البيض يوميا لجميع الأعمار نظرًا لكونه مفيدا للعظام والأسنان حيث إنه يحتوي على بروتينات وعناصر غذائية متنوعة وفيتامينات ومعادن مفيدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن للبيض فوائد مذهلة لصحة الجسم، من أهمها تقوية الجهاز المناعي، وتعزيز صحة العظام، وتخفيف الضغط المرتفع، وغيرها من الفوائد الأخرى.

خامسا: السبانخ: تمتلئ السبانخ المطبوخة بعنصر الكالسيوم بنسبة تزيد عن 25%، كما أنها تساعد على الوقاية من مرض هشاشة العظام وتعالج الالتهابات التي تصيب المفاصل.

تعتبر الأشعة فوق البنفسجية أفضل مصدر لفيتامين "دي" الذي يزيد من امتصاص الكالسيوم والفوسفور ويحافظ على مستويات الكالسيوم في الدم. ولذلك من الأفضل الخروج من المنزل كل يوم لتعرّضوا أنفسكم لأشعة الشمس لمدة 10 دقائق على الأقل يومياً مع اتباع نظام غذائي جيد، من أجل ضمان الحصول على الكمية المطلوبة من فيتامين "دي"، والحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

