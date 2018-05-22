تأثير الوجبات السريعة على الخصوبة

هل تحبون تناول الوجبات السريعة؟ وفقا لدراسة حديثة اتضح أن النساء اللاتي يتناولن الكثير من الوجبات السريعة والقليل من الفاكهة غالبا ما يواجهن مشاكل في الحمل. ومن المعروف جيدا أن تناول الوجبات السريعة يرتبط بعدد من المخاطر مثل السمنة وأمراض القلب والسكر. إذن، هل تعرفون أيضا أن الوجبات السريعة تؤثر على خصوبة النساء؟ حسب نتائج الدراسة التي أجرتها جامعة آديلايد في أستراليا على 5 آلاف و598 امرأة حاملا، اتضح أن تناول المرأة ثلاث ثمرات من الفاكهة يوميا لمدة شهر قبل الاستعداد للإنجاب يعمل على رفع نسبة الخصوبة لديهن مقارنة بالسيدات اللاتي يتناولن وجبات سريعة 4 مرات أو أكثر أسبوعيا. كما اتضح أن تناول وجبات سريعة بشكل دوري قد يحول دون حمل المرأة لعام كامل، ويعرض النساء اللاتي يتناولنها 4 مرات أو أكثر أسبوعيا لمخاطر العقم بنسبة 21% مقابل 8% للنساء اللاتي يحرصن على تناول الفاكهة.

وفحص الباحثون النظام الغذائي للنساء الحوامل اللاتي يعشن في أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة وأيرلندا من نوفمبر 2004 إلى فبراير 2011. وحصلت الدراسة على إجابات من القابلات اللاتي زُرنَ نساء في الفترة ما بين 14 و16 أسبوع من الحمل عن أسئلة تتعلق بالأطعمة التي كانت النساء الحوامل يتناولنها قبل الحمل، وإلى أي مدى كن يتناولن الفاكهة والسمك والخضروات مقابل الأطعمة السريعة مثل البرغر والبيتزا والدجاج المقلي والبطاطا المقلية، وغيرها من الوجبات السريعة. وقد وجد الباحثون أن هناك علاقة بين تناول الفاكهة والوقت المستغرق حتى يحدث الحمل، حيث إن النساء اللاتي تناولن الكثير من الوجبات السريعة والقليل من الفاكهة استغرقن وقتًا أطول في الحمل بالمقارنة مع النساء اللاتي تناولن طعامًا صحيًا.

إذن، هل تؤثر الوجبات السريعة أيضا على خصوبة الرجال وعدد الحيونات المنوية؟

يقول الخبراء إن الغذاء الصحي الذي يحتوى على الفاكهة يعمل عل تحسين مستويات الخصوبة لدى المرأة ويخفّض وقت حدوث الحمل، كما يرتبط استهلاك الفاكهة بالقدرة المتزايدة لحركة الحيوانات المنوية، بينما يخفض استهلاك الدهون والسكريات من نوعية الحيوانات المنوية. ووفقا لدراسة حديثة تم إجراؤها على عدد من الرجال الذين يتناولون وجبات سريعة بانتظام، اتضح أن الوجبات السريعة تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة التي تؤدي إلى تقليل عدد الحيوانات المنوية بنسبة 40%، وتؤثر تأثيرا سلبيا على حركتها. لذلك إذا كنتم ترغبون في الحصول على أطفال، فمن الأفضل اتباع نظام غذائي قائم على تناول الكثير من الفاكهة وتقليل الوجبات السريعة.

