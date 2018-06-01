أعراض سرطان القولون وطرق الوقاية منه

وفقا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS) تزايدت بشكل ملحوظ أعداد المصابين بسرطان القولون الذين هم في العشرينيات والثلاثينيات من العمر. ومن المتوقع أن يصل عدد الشباب المصابين بسرطان القولون إلى نحو 140 ألفا خلال هذا العام في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن سرطان القولون والمستقيم لا يعد من الأمراض التي تصيب الشباب والكهول، إلا أن إحصائيات حديثة كشفت أنه خلال العشرين عاماً المنصرمة تزايدت بشكل ملحوظ أعداد المصابين بسرطان القولون الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و49 عاماً. إذن، ما هو السبب وراء حدوث تلك الزيادة في عدد المصابين بسرطان القولون قبل سن الخمسين؟ يعتقد بعض الخبراء أن ارتفاع معدلات البدانة والسمنة بجانب التغيرات الحادثة في النظام الغذائي قد يكونان السبب وراء ذلك.

و تؤثر عادات الأكل غير الصحية وعادات الجلوس بشكل رئيسي على السمنة وزيادة فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. ولذا يجب علينا تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، والحفاظ على نمط حياة صحي ونشط للوقاية من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. كما أنه عندما يتم العثور على سرطان القولون في مرحلة مبكرة، يصل معدل البقاء على قيد الحياة إلى 92%، ولذلك من الأفضل إجراء اختبارات فحص منتظم للمساعدة على منع الإصابة بسرطان القولون من أجل تحديد الأورام الحميدة قبل أن تصبح سرطانا.

إذن، ما هي أعراض سرطان القولون والمستقيم؟ وكيف يمكننا اكتشاف الإصابة به؟ للأسف فإن مرضى سرطان القولون والمستقيم قد لا يصابون بنفس الأعراض المرضية، فالبعض قد يصاب بفقر الدم ونقص في عدد كرات الدم الحمراء، والبعض قد يصاب بآلام في البطن وتشنجات أو غازات، والبعض الآخر قد يلاحظ حدوث تغير في حركة الأمعاء سواء كان إسهالا أو إمساكا أو برازا غير منتظم، ووجود دم في البراز. كما يمكن أن يحدث فقدان وزن بصورة ملحوظة بدون أي تفسير. وهذه هي أعراض المراحل المبكرة لسرطان القولون، وتختلف هذه الأعراض من فرد إلى آخر. ولكن في كل الأحوال لا ينبغي أبداً تجاهل الأعراض المرضية بغض النظر عن العمر، ويفضل إجراء فحوصات طبية للتأكد مما إذا كان سرطان القولون مرتبط بعوامل وراثية.

إذن، كيف يمكننا التقليل من خطر ظهور سرطان القولون؟ وما هي المأكولات التي يجب أن نتناولها؟ يقول الخبراء إن تناول طعام صحي غني بالفواكه والخضروات الطازجة والأطعمة الأخرى الغنية بالألياف، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يحافظ على صحة القولون. كما ينصح الخبراءُ الشبابَ والكهول دون الخمسين بتقليل استهلاكهم للحوم الحمراء والمصنعة، وتناول الأطعمة الغنية بالسلينيوم مثل الثوم والبصل والحبوب الكاملة للحماية من خطر الإصابة بسرطان القولون. فقد أظهرت دراسات عديدة أن السلينيوم لا يمنع فقط الإصابة بالسرطان، بل إنه عنصر مضاد للسرطان أيضا، فهو يعمل على قتل خلايا سرطان القولون.

