لمس الإيصالات بيديك العاريتين مضر بالصحة

وجدت دراسة أنه بمجرد لمس الإيصالات بيديكم العاريتين، يتضاعف تركيز جسمكم من مادة بيسفينول (BPA) A ، وهي نوع من الهرمون البيئي الذي يضر بجسم الإنسان. ومن المعروف أن المستهلكين يتعرضون للمس الإيصالات كثيرا في حياتهم اليومية، ولذا يُطلب من المستهلكين الانتباه أيضًا عند لمسها.

ومن المعروف أن مادة بيسفينول A والمعروفة اختصارا باسم BPA، تسبب خللاً في الهرمونات، وهي مادة كيميائية تُستخدم في الكثير من الصناعات، من أهمها: صناعة البلاستيك والطبقات الداخلية التي تغلف المعلبات المعدنية. وقد اثبتت الكثير من الدراسات أن الكميات الكبيرة من هذه المادة قد تزيد من خطر الإصابة بالكثير من الأمراض مثل سرطان الثدي وسرطان البروستات ومرض السكري والسمنة والإجهاض والتأثير على نمو الأجنة والأطفال، وغيرها. وحسب نتائج الدراسة التي أجرتها كلية الدراسات العليا للصحة العامة في جامعة سيول الوطنية على 54 امرأة في منتصف العمر يعملن في أحد المتاجر الكبرى، اتضح أن تركيز مادة BPA قد تضاعف في البول لدى النساء الصرافات عند التعامل مع الإيصالات بأيديهن العارية.

ووجد الباحثون أن استخدام ولمس الإيصالات التي تُصدِرها المتاجر المختلفة يزيد من تركيزBPA في البول بالضعف مقارنة مع الذين لمسوا إيصالات بقفازات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المادة الكيميائية تُستخدم في أوراق الإيصالات وتُمتص في مجرى الدم عن طريق الجلد، وهي تسبب خللاً في الهرمونات وتزيد من مخاطر الإصابة بعدد من المشاكل الصحية مثل مرض السكري والعقم، والنوبات القلبية وحتى السرطان. كما يكون امتصاص المادة الخطرة أسرع إذا ترافق مع وجود مرطب أو جل مطهر على اليد عند لمس الورق. وأظهرت هذه الدراسة أن الصرافين الذين يتعاملون مع الإيصالات بشكل احترافي يمكن أن يقللوا من تعرضهم لمادة البيسفينول A عن طريق ارتداء القفازات فقط.

علاوة على ذلك، تم حظر هذه المادة الكيمياوية في زجاجات الأطفال البلاستيكية في أوروبا بسبب مخاوف السلامة، حيث إنها تُستخدم كثيرا في تصنيع المواد البلاستيكية وتبطين علب الأطعمة والمشروبات، وتتسرب إلى الطعام والشراب الموجود فيها، مسببة مشكلات صحية كبيرة كالربو.

ويقول الخبراء إنه لا يوجد خطر كبير من التعرض لمادة البيسيفينولA لدى عامة الناس لأن عدد المرات التي يلمسونها منخفض نسبيا. ومع ذلك، ينصح الخبراءُ المستهلكين بعدم قبول الإيصالات على قدر الإمكان أو تركها على الفور، وحتى إذا تم الاحتفاظ بالإيصالات، فمن الأفضل تجنب الاحتفاظ بها في الجيب أو المحفظة التي يمكن أن تكون على اتصال مع أيدينا في كثير من الأحيان. ومن الأفضل أيضا غسل اليدين بعد لمس الإيصالات وعدم وضعها بالفم للحد من خطر التعرض لمادة BPA.

