فوائد الأطعمة البنفسجية

من الجيد أن نأكل مجموعة متنوعة من الطعام حسب ألوان قوس قزح، وهذا بسبب وجود اختلاف في العناصر الغذائية الموجودة في كل لون. وتشمل الفواكه الموسمية النموذجية من يونيو إلى أغسطس العديد من الأطعمة البنفسجية مثل التوت الأزرق والعنب وغيرها.

إن معظم الفواكه ذات اللون البنفسجي مثل التوت الأزرق لها فوائد صحية عديدة حتى تُسمى بـ"سوبر فود" أو "الطعام الصحي". إذن، لماذا هذه الفواكه والخضروات البنفسجية جيدة للصحة؟ وفقا للخبراء، فإن الفواكه والخُضر بنفسجية اللون تحتوي على عناصرغذائية مهمة وفريدة لجسم الإنسان، حيث إن هذه الأطعمة تحتوي على مواد تسمّى"أنثوسيانين"، وهي مضادة للأكسدة وتوفّر حمايةً للقلب والبصر، وتمنع عمليات الأكسدة التي تضرّ بِالجسم وتسرّع شيخوخة الخلايا، كما يمكن أن تساعد على منع تدهور وظائف المخ الناجمة عن الشيخوخة وتحافظ على صحة العين. إذن، دعونا ننظر إلى بعض الأغذية البنفسجية النموذجية وآثارها على الصحة.

أولا: التوت: توجد مادة أنثوسيانين في العديد من الفواكه والخضروات والزهور وتعطيها لونا بنفسجيا أو أحمر غامقا أو أزرق. ومن المعروف أن بعض الفواكه مثل الفراولة والعنب والتوت الأزرق والتوت الأسود، هي ثمار تحتوي على أنثوسيانين بشكل مشترك رغم اختلاف ألوانها. وهذه الفاكهة تساعد على تنشيط الدماغ وتحفيز المزاج الجيد. وتجدر الإشارة إلى أن قشور الفاكهة ذات اللون البنفسجي تحتوي على مضادات للأكسدة مثل أنثوسيانين بشكل كبير أكثر من لُبّها.

ثانيا: البرقوق: يعتبر البرقوق من الفواكه الرائعة واللذيذة وينتمي إلي عائلة الخوخ. وغالباً ما يختلف لون لُبّ البرقوق، فهناك الأصفر والقرمزي والأزرق الفاتح والأخضر الفاتح . أما جلد البرقوق فيمكن أن يكون أحمر أو بنفسجيا أو أسود أو أخضر. وكلما كان البرقوق أكثر نضجا، كلما كان اللون البنفسجي أكثر قوة. وتحتوي قشرة البرقوق على مضادات أكسدة أكثر بـ20 مرة مقارنة باللُبّ، لذلك من الأفضل غسله جيداً وتناوله بالكامل للحصول على المزيد من هذه العناصر الغذائية.

ثالثا: الكرز: يحتوي الكرز الأحمر الداكن على العديد من مضادات الأكسدة، وأهمّها مادة أنثوسيانين التي تعطي الكرز لونه الأحمر الداكن، وهي من مضادّات الأكسدة القويّة التي تساعد على حماية خلايا الجسم من أضرار الجذور الحرّة، وتحمي عضلة القلب والأوعية الدموية من التلف التأكسدي. ووفقا لدراسة طبية، اتضح أن الأشخاص الذين ‫يتناولون الأغذية البنفسجية بكثرة ينخفض لديهم خطر الإصابة بارتفاع ضغط ‫الدم، كما يقل لديهم مستوى الكوليسترول في االجسم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

