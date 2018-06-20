فوائد شرب الماء قبل النوم

نعرف جيدا أن الماء عنصر مهم وضروري للجسم، الذي يحتاج إلى أكثر من 8 أكواب يوميّاً لأداء وظائفه الحيوية، والتخلّص من السموم والوقاية من الجفاف. وللماء فوائد صحية عديدة، لكنه مهمّ جدّاً قبل النوم.

لقضاء صباح منعش، يُنصح بشرب كوب من الماء قبل 30 دقيقة من النوم. وخاصة أنه مفيد بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة أو ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. عموما، فإن كمية العرق التي يفرزها الكبار في أثناء النوم تبلغ حوالي 300 ملليلتر، ونتعرّق أكثر في أشهر الصيف الحارة. وعندما يتم التخلص من رطوبة جسمنا بالعرق في أثناء النوم، يصبح الدم في جسمنا غير نقي أكثر لزوجة، وهو ما يزيد من خطر احتشاء عضلة القلب أو السكتة الدماغية عند الفجر أو في الصباح. ولمنع هذه الظاهرة، من الأفضل شرب الماء قبل 30 دقيقة من موعد النوم، لتغذية الجسم بالماء وموازنة سوائل الجسم والدم.

ويقول الخبراء إن شرب الماء قبل النوم يساعد الجسم على التخلّص من السموم والفضلات بفعاليّة أكبر. فعندما نستلقي في أثناء النوم، تصبح الساقين متساويتين مع مستوى الكلى، ممّا يسهل عليها التخلّص من الماء، وبالتالي يتم تخليص الجسم من السوائل المحتبسة والسموم والأملاح الزائدة.

وهناك بعض الناس الذين يعانون من حدوث تشنجات في أقدامهم في بعض الأحيان خلال وقت النوم، ولكن كوب من الماء قبل النوم يساعد على منع ذلك. كما أن شرب الماء قبل النوم يُحسّن من أداء الجهاز الهضميّ، ويقي من الإمساك، ويعالج مشكلة حموضة المعدة. وتجدر الإشارة إلى أن شرب كميّة كافية من الماء يقلّل من خطر الإصابة بسرطان القولون بنحو 45%، وقد يقلل من احتمال الإصابة بسرطان المثانة بنحو 50%. وأشارت إحدى الدراسات إلى أنّ شرب أكثر من خمسة أكواب من الماء يوميّاً يقلل من احتمال الإصابة بالنوبات القلبيّة بنسبة 41%، بالمقارنة مع الذين شربوا أقل من كوبين من الماء يوميّاً.

علاوة على ذلك، يعتبر الحليب مشروبا جيدا للجسم مثل الماء لأنه يساعدنا على الحصول على نوم جيد بالليل، حيث إن الحليب غني بالميلاتونين الذي يساعد على النوم، إلى جانب الأحماض الأمينية اللازمة لإنتاج هرمون النوم. وينشط الحليب إفراز الزنك، وهو مكون رئيسي في هرمون الذكورة، لذلك يمكن للرجال في منتصف العمر شرب الحليب قبل النوم.

