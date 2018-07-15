5 طرق بسيطة للقضاء على رائحة القدم

حل الصيف علينا تماما الآن. وعندما تكون درجة الحرارة والرطوبة عالية، فإن الجسم يتعرق كثيرًا لتنظيم درجة حرارته، وفي هذه الحالة، يمكن أن تكون رائحة القدمين كريهة بسبب كثرة العرق. وتعتبر رائحة الأقدام الكريهة مشكلة كبيرة تواجه الكثير منا وتسبب إحراجا كبيرا خاصة في فصل الصيف الحار. وتجدر الإشارة إلى أن البكتيريا التي تعيش على الجلد داخل الأحذية تتغذى على العرق وتُنتِج أحماضا يفوح منها الرائحة الكريهة. ولكن لحسن الحظ يمكننا تقليل تلك البكتيريا من خلال تجفيف القدمين بشكل جيد. وهناك 5 طرق بسيطة وسهلة يمكن القيام بها فى المنزل للقضاء على رائحة القدم.

أولا: استخدام الخل: لإنشاء بيئة معادية للجراثيم، يمكن غسل القدمين في الخل. بحيث يتم نقع أصابع القدم فى الخل الذي لديه تأثير مجفف للعرق، وقتل البكتيريا. ويتم ذلك بنقع القدمين لمدة 20 إلى 30 دقيقة مرة واحدة يوميا لمدة أسبوع فى وعاء كبير من الماء الدافئ والخل.

ثانيا: الماء المالح: فالملح يسحَب الرطوبة من البشرة ويقلل كمية البكتيريا التى يمكن أن تعيش فيها. ويتم استخدم الملح كالتالي: توضع كمية قليلة من الملح فى وعاء كبير من الماء الدافئ، ثم يتم نقع القدمين لمدة 20 دقيقة. ويمكن التخلص من رائحة القدمين الكريهة من خلال القيام بهذه الطريقة كل يوم لمدة أسبوعين.

ثالثا: الشاي الأسود: ويقول الخبراء إن الحامض الموجود فى الشاي الأسود يُغلِق مسام الجلد مما يقلل من كمية العرق، كما يعمل أيضا بمثابة مضاد حيوي طبيعي قاتل للبكتيريا. والطريقة هي: إضافة اثنين من أكياس الشاي الأسود على لتر من الماء. وبعد غليان الماء لمدة 15 دقيقة، يُضاف 2 لتر من الماء البارد، ثم نقع القدمين لمدة 30 دقيقة. ويجب القيام بذلك مرة واحدة يوميا لمدة أسبوع.

رابعا: نشا الذرة: في الحقيقة، ليس هناك حاجة لشراء مساحيق كيميائية لإزالة الروائح الكريهة، حيث يمكن رش نشا الذرة على القدمين قبل ارتداء الحذاء من أجل امتصاص الرطوبة، وبالتالي المساعدة على القضاء على الروائح الكريهة.

خامسا: الجوارب القطنية: حيث إن المواد الصناعية مثل النايلون تحفظ الرطوبة حول القدمين، بينما الأقمشة القطنية تسمح للقدمين بالتنفس. ولذلك يفضل ارتداء الجوارب القطنية.

