أهمية تناول وجبة الإفطار

هل تتناولون وجبة الإفطار كل يوم؟ إذن، ماذا تأكلون عادة في الصباح؟ إن عدم تناول وجبة الإفطار يعرضنا لفقدان الكفاءة في العمل في الصباح، كما يعرضنا أيضا لخطر الإصابة بالمرض.

إذن، هل يجب علينا تناول وجبة الإفطار؟ إن وجبة الإفطار الصحية والمغذية هي مصدر للطاقة اللازمة للقيام بوظائف الجسم في صباح يوم جديد. وتشير الدراسات العلمية إلى أن الأشخاص الذين اعتادوا على بدء يومهم الجديد بوجبة إفطار صحية، يكونون أكثر يقظة وأكثر تركيزاً خلال اليوم، كما يتمتعون بذاكرة أفضل وحالة مزاجية أفضل. إذن، ما هي وجبة الإفطار الصحية؟

من المعروف جيدا فإن الصباح هو أكثر وقت يحتاج فيه الجسم للتغذية الصحية الجيدة، لذلك فإن وجبة الإفطار تعتبر أكثر أهمية من بين الوجبات الأخرى. ومن الأفضل أن تشمل وجبة الإفطار أطعمة غنية بالبروتين، فزيادة محتوى البروتين في وجبة الإفطار يؤدي إلى الشعور بالشبع لفترة طويلة ويقلل من الشهية المفرطة. وبالتالي يكفي أن نضيف البيض أو قطعة من السمك المشوي إلى نظامنا الغذائي، حيث إن تناول الكثير من الطعام ليس جيدًا للصحة. ووفقا لمجموعة أبحاث مستشفى جامعة بوسان الوطنية، كان خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي أعلى في مجموعتين أجريت عليهما تجربة، الأولى لم تتناول وجبة الإفطار، والثانية تناولت وجبة إفطار أكثر من غيرها.

ونحن نأكل أحيانًا نوعا واحدا من الطعام بسبب انشغالنا، لكن هذا غير مفيد للصحة. إذن، ماذا عنكم يا أصدقائي؟ هل غالبا ما تتناولون الفواكه في الصباح لأنكم لا تملكون الوقت الكافي لتناول وجبة إفطار متكاملة؟ في الواقع يعتمد العديد من الأشخاص على الفواكه كوجبة إفطار أو كبديل لوجبات الإفطار الدسمة، دون أن يتأكدوا من مدى صحة هذا الاختيار.

وتجدر الإشارة إلى أن ثمرة فاكهة واحدة في الصباح لن توفّر كل المغذيات الأساسية والمطلوبة لتشغيل جسمنا بفعالية، ولن تُشعِرنا بالشبع حتى موعد الوجبة التالية، بينما تناول ثمرة فاكهة ضمن وجبة إفطار متكاملة، سيساعدنا على إكمال السلسلة الغذائية المطلوبة، حيث إنها تمدنا بالألياف والفيتامينات الضرورية مع المغذيات الأساسية الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفواكه تحتوي على الكثير من السكر، وهو ما يعد خطيرا في حالة تناولها أكثر من اللازم . وعندما نأكل فاكهة على معدة فارغة، فإن المعدة تفرز المزيد من الحمض، وبالتالي فقد نشعر بحرقة في المريء أو المعدة. أيضا، فإن تناول نوع واحد فقط من الحبوب ليس خياراً ممتازاً، فهي تحتوي على القليل من المغذيات، والكثير من السكر بالمقارنة مع الأغذية الأخرى. ولذلك من الجيد تناولها مع أطعمة أخرى مثل البيض المسلوق أو صدور الدجاج لتكملة نقص المغذيات مثل البروتين والفيتامينات والمعادن.

إذا كنتم من الأشخاص الذين يُهملون وجبة الإفطار، فيجب عليكم الآن التقيد بها وجعلها أساسا في حياتكم، بحيث تتناولون هذه الوجبة كل صباح لتتمتعوا بالصحة والنشاط. ويكفي أن تتناولوا شريحة من خبز القمح مع بيضة، أو قطعة جبن، وكوب من عصير البرتقال الطازج، أو كوب حليب مع ثمرة فاكهة.

