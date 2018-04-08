في السادس من يوليو 2017، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إن" عن إعلان برلين الجديد، خلال قمة مجموعة العشرين في ألمانيا، بعد شهرين من انتخابه رئيسًا. إن مفتاح المبادرة، التي حددت اتجاه سياسة سيول تجاه الشمال، هو السعيُ إلى نزع الأسلحة النووية وتصميمُ نظامٍ للسلام. وفي عام 1988، تم الإعلان عن مثل هذا الأمر، مما أحدث تغييرًا كبيرًا في العلاقات بين الكوريتين. اليوم، سوف ننظر في إعلان السابع من يوليو عام 1988.في السابع من يوليو عام 1988، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي "روه تيه وو"، عن: "الإعلان الرئاسي الخاص لاحترام الذات الوطني والتوحيد والازدهار"، والذي حدد الاتجاه الأساسيَّ لما يسمى "السياسةَ الشماليَّة". ودعا الإعلان إلى شيء غير تقليدي تمامًا.أشار الإعلان إلى أن كوريا الشمالية لن تكون بعد الآن خصمًا معاديًا، بل دولة ينبغي لكوريا الجنوبية التعاون معها. وقدَّم خِطَّةَ عملٍ من ستِّ نقاط، حول التبادلات بين الكوريتين للموارد البشرية والمادية.

البروفيسور "كيم يون –تشول":

أعتقد أن عام 1988 يتميز بكلمة "اتفاق" في تاريخ العلاقات بين الكوريتين. يحتوي عنوان إعلان 7 يوليو على الكلمات، "احترام الذات الوطني والازدهار". في ذلك الوقت، كان هيكل الحرب الباردة آخذًا في الانهيار، مع تغير البيئة الدبلوماسية المحيطة بشبه الجزيرة الكورية بوتيرة سريعة. في ظل هذه الظروف، سعت كوريا الجنوبية للتدخل في الشؤون الدولية بنشاط من خلال استخدام العلاقات بين الكوريتين ووضع الأساس للازدهار المشترك من خلال السياسة الشمالية. والأهم من ذلك، فإن إعلان 7 يوليو يشير إلى بدء التعاون والتبادلات بين الكوريتين .

كان ذلك هو البروفسور "كيم يون تشيول" من قسم دراسات التوحيد بجامعة إنجي. ويصف "كيم" عام 88 بأنه "عصر الاتفاق"؛ لأن إعلان السابع من يوليو يعترف بكوريا الشمالية كشريكٍ للتوحيد السلمي، ويشير إلى بدء التجارة والتبادلات بين الكوريتين. وفي الواقع، فإنَّ العلاقات بين الكوريتين لم تحرز سوى القليل من التقدم، منذ الزيارات المتبادلة بين العائلات المشتتة في عام 85. ولكن مع استمرار الكوريتين في المواجهة، كيف يمكن لسيول أن تعلن عن إعلان السابع من يوليو عام 1988؟

البروفيسور "كيم يون –تشول":

كان عام 1988 هو العام الذي جرت فيه أولمبياد سيول. في واقع الأمر، دفعت كوريا الجنوبية باتجاه سياستها الشمالية إلى الأمام من أجل الاستضافة الناجحة للأولمبياد. فالدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة، لم تشارك في أولمبياد موسكو عام 1980، في حين قاطعت الدول الاشتراكية، بما فيها الاتحاد السوفيتي، الألعاب الأولمبية لعام 1984 في لوس أنجلوس. ولجعل دورة الألعاب الأولمبية لعام 1988 ناجحة، كان من الضروري تجنيد مشاركة الدول الاشتراكية، بما في ذلك الاتحاد السوفيتي والصين. ولهذا الغرض، كان من الضروري أن تحقق سيول بعض التقدم في العلاقات بين الكوريتين. كانت دورة الألعاب الأولمبية عام 1988 هي نقطة البداية في السياسة الشمالية، والتي كانت لها علاقة وثيقة بإعلان 7 يوليو.

في ذلك الوقت، كان العالم يشهد حقبة من "الانفراج الجديد". في عام 1986، عُقِدت قمةٌ بين الرئيس الأمريكي "رونالد ريغان" وزعيم الاتحاد السوفيتي "ميخائيل جورباتشوف". وفي عام 1989، أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق "جورج دبليو بوش" و"جورباتشوف" عن انتهاء الحرب الباردة. وقبل ذلك بعام، عُقدت أولمبياد سيول، معلنةً بدايةَ حِقبةٍ جديدةٍ من التغلب على الحرب الباردة. وقبل شهرين من أولمبياد سيول، صدر إعلان السابع من يوليو، لتحويل العلاقات بين الكوريتين أيضًا إلى فصل جديد.

البروفيسور "كيم":

بدأ التعاون الاقتصادي بين الكوريتين في عام 1989، بعد عام واحد من إعلان 7 يوليو. لقد بدأ بالتجارة، حيث استوردت كوريا الجنوبية المنتجات الزراعية الكورية الشمالية. فما هو السبب في بدء إحصائيات التعاون الاقتصادي الثنائي في عام 1989. في تطور مهم، زار الرئيس الفخري لمجموعة هيونداي "تشونغ جو يونغ" كوريا الشمالية في ذلك العام واتفق مع الشمال على برنامج الجولات السياحية إلى جبل جيوم غانغ. بعد ذلك، ترشح "تشونغ" للرئاسة. بدأ برنامج الجولة في حوالي عشر سنوات، لكن كان ذلك في عام 1989 عندما اتفقت الكوريتان لأول مرة على مشروع الجولات السياحية المشترك.

في إعلان 7 يوليو، اقترحت كوريا الجنوبية أن تقوم الكوريتان بهدم جدار الفصل، وإجراء التبادلات في جميع المجالات. وبعد ثلاثة أشهر من الإعلان، بدأت التجارة بين الكوريتين. وفي العام التالي، صدرت توجيهاتٌ للتعاون بين الكوريتين لدعم التبادلات الثنائية. وفي يناير عام 1989، زار مؤسس مجموعة هيونداي "تشونغ جو يونغ" كوريا الشمالية، بدعوة من أمين حزب العمال الكوري الشمالي آنذاك "هيو دام"، مما أدى في وقت لاحق إلى إنشاء مجمع صناعي مشترك، في مدينة كيسونغ الحدودية الشمالية. وعلى الصعيد السياسي، عقدت سيول وبيونغ يانغ محادثات رفيعة المستوى في عام 1990، واعتمدتا الاتفاق الأساسي بين الكوريتين في العام التالي.

البروفيسور "كيم":

يشرح إعلان السابع من يوليو وجهة نظر الحكومة حول العلاقات بين الكوريتين وسياستها في كوريا الشمالية بشكل جيد. ونتيجة لهذا الإعلان، وقعت سيول وبيونغ يانغ على الاتفاق الأساسي بين الكوريتين لعام 1991، الذي يبين بشكل شامل المهام التي يتعين على الجانبين أن يواجهوها في المستقبل. والجزء المسمى "عدم الاعتداء"، على وجه الخصوص، يشرح بالتفصيل كيفية بناء الثقة العسكرية بين الجنوب والشمال. لذا، في ضوء الثقة العسكرية، قد يكون الاتفاق الأساسي بمثابة الكتاب في التعامل مع الدبلوماسية الإقليمية المتغيرة باستمرار المحيطة بشبه الجزيرة الكورية.

لسوء الحظ، فشل الإعلان بسبب الأزمة النووية الكورية الشمالية، التي اندلعت في الأيام الأخيرة لحكومة "روه تاي وو"، وانسحاب كوريا الشمالية من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في عام 1993. ولكن حتى الآن، بعد مرور 30 عامًا على الإعلان، فما زال يبيِّن الطريق الذي ينبغي على الكوريتين اتباعه، لأنه يهدف إلى تغيير النظرةِ، تجاهَ كوريا الشمالية، من خلال حثِّها على الانضمام إلى المجتمع الدولي، بدلًا من عزلها.وفي الأسبوع المقبل، سوف نتحدث عن "خطة التوحيد لمجتمع وطني واحد"، التي تم الإعلان عنها في عام 1989.