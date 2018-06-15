شهد عدد الطلاب الأجانب في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في كوريا زيادة مستمرة خلال السنوات الأخيرة.حسب نتيجة إحصائية صدرت في الآونة الأخيرة، فإن عدد الطلاب الأجانب داخل كوريا ارتفع من حوالي 2600 في عام 2012 إلى 12600 طالب أجنبي في عام 2016. وتشمل هذه النتيجة الإحصائية الطلاب الأجانب من الأسر متعددة الجنسيات المقيمة في كوريا والطلاب الأجانب الذين يعيشون في كوريا بسبب عمل آبائهم أو للدراسة.وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التعليم الكورية مؤخرا أنها ستصدر كتيبات ونشرات من أجل الآباء من الأسر متعددة الثقافات. وسوف تتضمن الكتيبات معلومات عن نظام التعليم في كوريا وإجراءات القبول لدخول المدارس الكورية. كما سيتم إصدارها بعشر لغات أجنبية، منها العربية والإنجليزية والروسية واليابانية والصينية والفيتنامية والمنغولية والفلبينية والتايلاندية.وكذلك تسمح الحكومة الكورية للطلاب الأجانب بدخول المدارس المحلية بغض النظر عن جنسياتهم. وإذا واجه الطالب الأجنبي صعوبات في الحصول على وثائق الهجرة وفقاً للمادة رقم 19 من المرسوم الحالي الخاص بقانون التعليم، فيمكنه تقديم طلب للنقل إلى المدارس الكورية عن طريق مستندات إثبات الإقامة في كوريا مثل عقد إيجار وغيره. أما الطالب الذي لا يحمل جنسية أو لا يستطيع إعداد وثائق للتحقق الأكاديمي لأنه من الأطفال اللاجئيين، فيمكنه الحصول على إثبات من لجنة الإنجاز الأكاديمي التابعة لمجالس البلديات حتى يواصل دراسته في المدارس الكورية.