يدير المعهد الوطني للتعليم الدولي" المنح الدراسية التي تقدمها الحكومة الكورية للطلاب الأجانب للدراسة في كوريا. ويسمى هذا المعهد باختصار "NIIED". ويدير هذا المعهد موقعا خاصا بالدراسة في كوريا، يمكن من خلاله الاطلاع على كل الإعلانات الخاصة بالمنح الدراسية، وهو www.studyinkorea.go.kr. حيث يتم نشر الإعلان عن المنح الدراسية للماجستير في شهر فبراير سنويا، والمؤهلات المطلوبة المشتركة هي أن ألا يزيد العمر عن 40 عاما في موعد الالتحاق، والحصول على معدل أعلى من ثمانين نقطة من مائة نقطة في البكالوريوس. والمؤهلات المطلوبة تختلف من جامعة إلى أخرى، وبالتالي يجب أن يتأكد المتقدم بطلب من الشروط والمؤهلات المطلوبة بالتفصيل.
وتنقسم طريقة تقديم الطلب إلى نوعين، النوع الأول هو عبر السفارة الكورية في دولة المتقدم. وفي هذا الحالة، يتم التقييم الأولي في السفارة الكورية، والتقييم الثاني في المعهد الوطني للتعليم الدولي، والتقييم الأخير في الجامعة التي يتم تقديم الطلب إليها.
ناجي: والنوع الثاني هو تقديم الطلب إلى الجامعة مباشرة، وفي هذه الحالة، يتم التقييم الأولي في الجامعة، والتقييم الثاني في المعهد الوطني للتعليم الدولي. وإذا لم تكن هناك سفارة كورية في دولة المتقدم مثل اليمن، فيمكن التقدم بطلب إلى الجامعة مباشرة بعد التأكد من الإعلان عن المنح الدراسية. كما يتم اختيار حوالي 800 إلى 900 طالب أجنبي سنويا في برنامج المنح الدراسية للدرجات العلمية، 700 منهم للماجستير أو الدكتوراه.
وكان معدل المنافسة في العام الماضي أربعة مقابل واحد تقريبا.