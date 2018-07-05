حسب الإعلان الرسمي عن المنح الدراسية لشهادة الماجستير والدكتوراه لهذا العام الذي نشرها المعهد الوطني للتعليم الدولي في فبراير الماضي، فإن العدد يبلغ سبعمائة وخمسة وسبعين طالبا. ويتم اختيار أربعمائة وخمسين طالبا أجنبيا منهم عبر السفارات الكورية المنتشرة في مائة وست وأربعين دولة حول العالم.أما عن عدد الطلاب المخصص لكل دولة عربية، فهو: واحد من لبنان، واثنان من ليبيا، وأربعة من المغرب، وواحد من البحرين، وواحد من السعودية، وثلاثة من السودان، وواحد من سوريا، وثلاثة من عُمان، وثلاثة من الأردن، وثلاثة من العراق، وأربعة من مصر. وواحد من الكويت، وأربعة من تونس، وواحد من فلسطين، أما من الجزائر فاثنان.كما توجد طريقة أخرى، وهي تقديم طلب إلى الجامعة مباشرة، وبالتالي اختيار ثلاثمائة وخمسة طلاب أجانب من ثمانين دولة.وإذا كان لدى المتقدم درجات في امتحان قدرات اللغة الكورية "توبيك" أو امتحان اللغة الإنجليزية " TOEFL" أو "TOEIC"، أو "IELTS"، فمن الممكن القبول في المنحة.كما أن المنح الدراسية للماجستير تُقَدَّمُ خلال ثلاث سنوات، سنة واحدة منها لتعلم اللغة الكورية، وسنتان لدرجة الماجستير. أما الدكتوراه فهي أربع سنوات، سنة واحدة منها لتعلم اللغة الكورية، وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراه.وتشمل المنح الدراسية تذكرتي طائرة عند القدوم والمغادرة لمرة واحدة فقط، ومنحة مالية للاستقرار تبلغ 200 ألف وون لمرة واحدة أيضا، وتكلفة المعيشة 900 ألف وون كل شهر، وبدل للأبحاث حوالي 200 ألف وون في كل فصل دراسي.وتغطي المنح الدراسية كل نفقات الدراسة، أي أنها تغطي نفقات دورة تعلم اللغة الكورية، والرسوم الدراسية في الجامعة أيضا. ولكن إذا تجاوزت الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الواحد حدود 5 ملايين وون، فسيحصل الطالب على دعم مالي من جامعته لتغطية الرسوم الزائدة. وتشمل المنح الدراسية تكلفة طباعة الرسالة بخمسمائة ألف وون للعلوم الاجتماعية والفنون الحرة، وثمانمائة ألف وون للعلوم الطبيعية والهندسة. كما تشمل تكلفة التأمين الصحي بقيمة عشرين ألف وون شهريا، والدعم المالي للعودة إلى البلاد بقيمة 100 ألف وون مرة واحدة فقط.وهناك طريقة للحصول على المزيد من المنح الدراسية، وهي الحصول على الدرجة الخامسة في امتحان توبيك، حيث يمكنكم أن تحصلوا على 100 ألف وون إضافية كل شهر.وإذا لدى المتقدم درجة عالية في امتحان التوبيك فيمكنه الحصول على امتيازات كبيرة.