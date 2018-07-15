حسب تقرير صادر عن صحيفة "جون سون" اليومية في أكتوبر الماضي بالتعاون مع شركة كيو إس لتصنيف الجامعات العالمية بشأن تقييم الجامعات الأسيوية، فإن جامعة كايست أي المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا في مدينة "ديه جون" جاءت في المركز الأول كأفضل جامعة في كوريا. وتلتها جامعة سيول الوطنية في المركز الثاني. في الواقع، جامعة سيول الوطنية كانت في المركز الأول دائما، ولكن في تقييم هذه المرة تراجعت إلى المركز الثاني للمرة الأولى.وفي المركز الثالث جاءت جامعة "بوستيك" التي كان اسمها جامعة "بوهانغ" للهندسة وهي تقع في مدينة "بوهانغ" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ". وتلتها جامعة "كوريو" في المركز الرابع وجامعة "سونغ كيون كوان" في المركز الخامس، ثم جامعة "يون سيه" وجامعة "هان يانغ" وجامعة "كيونغ هي". وبعد ذلك جاءت جامعة "إي هوا" للبنات في المركز التاسع وجامعة "سو كانغ" في المركز التاسع.وحسب تقرير صادر عن جمعية الرسائل البحثية لعلم الاقتصاد في الولايات المتحدة، فإن جامعة "كوريو" جاءت في المركز الأول كأفضل جامعة في كوريا لدراسة الاقتصاد، وتلتها جامعة سيول الوطنية ثم جامعة "سو كانغ"، وجامعة "يون سيه"، وجامعة "سونغ كيون كوان".