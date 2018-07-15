بعد قرار الدراسة في الخارج، أول ما يجب اختياره هو الجامعة والسكن. وعادة ما تكون فترة التقدم بطلبات لسكن الطلاب في فبراير للفصل الأول، وأغسطس للفصل الثاني.وأكثر أنواع السكن يكون على شكل غرفة لشخصين، وطبعا توجد غرف لشخص واحد، ولثلاثة أشخاص وأربعة أشخاص. ومتوسط تكلفة السكن للفصل الواحد يتراوح بين مليون وون ومليون وخمسمائة ألف وون، أي ما يعادل ألف إلى ألف وخمسمائة دولار.ويجب أن يتم التسجيل والتجديد كل ستة أشهر، أي كلما تغير الفصل الدراسي، حيث يجب أن يتقدم الطالب بطلب لاستخدام السكن الجامعي.ووفقا لشروط اختيار الطلاب يتم تخصيص السكن الجامعي أولا للطلاب الجدد من الخارج والطلاب المتميزين في الدراسة، وفي حالة وجود غرف فارغة متبقية فإنها تتاح لغيرهم من الطلاب.ونظرا لأن هناك تنافس كبير في حجز سكن الطلاب، وبالتالي يتم اختيار الطلاب بالقرعة في مكتب التعاون الدولي، ثم نشر إعلان عن قائمة الطلاب الذين يمكنهم استخدام السكن الجامعي، عبر الصفحة الرسمية للمكتب على الإنترنت.وفي حال عدم القدرة على حجز سكن الطلاب، ينبغي البحث عن سكن خارج الحرم الجامعي. وهناك خياران، الأول هو استئجار سكن بنظام "جون سيه"، حيث يتم دفع مبلغ كبير من التأمين عند العقد، ويتم إرجاع هذا المبلغ بعد انتهاء العقد. والثاني هو نظام "وول سيه"، أي دفع إيجار شهري كبير نسبيا، مع دفع مبلغ غير كبير من التأمين.وحسبما قال المعهد الوطني للتعليم الدولي فإن متوسط الإيجار الشهري يبلغ ثلاثمائة إلى خمسمائة دولار، ولكن هذا المبلغ يختلف من منطقة إلى أخرى.