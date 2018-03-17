متزلجة روسية تلتقى بأعضاء فرقة إكسو

من المؤكد أن دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية ستكون ذكرى لا تنسى بالنسبة للمتزلجة الروسية "إفجينيا ميدفيديفا"، لأنها استطاعت فيها الفوز بميدالية فضية وحققت أيضا حلمها بالالتقاء بأعضاء فرقة "إكسو".

وقد صرحت المتزلجة الروسية "ميدفيديفا" بأنها معجبة بفرقة "إكسو" في مقابلة لها خلال أولمبياد بيونغ تشانغ معربة عن رغبتها في لقاء فرقتها المفضلة "إكسو".

وقد تحققت أمنيانها أخيرا يوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري من خلال حدث للقاء وتبادل التحيات تم تنظيمه للرياضيين المشاركين في أولمبياد بيونغ تشانغ.

ونشرت المتزلجة الروسية صورة لها مع أعضاء فرقة "إكسو" على حسابها الشخصي في إنستغرام، قالت فيه إن حلمها قد تحقق.

وقد قدمت فرقة "إكسو" للمتزلجة الروسية اسطوانة "دي في دي" كهدية لها.

