توايس تقيم حفلات غنائية في اليابان في شهر مايو

أعلنت شركة "جي واي بي" الترفيهية أن فرقة "توايس" ستقيم حفلات غنائية في اليابان بدءا من شهر مايو القادم.

وستقام الحفلات في مدينة "سايتاما" خلال يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من مايو، وفي مدينة "أوساكا" يومي الثاني والثالث من شهر يونيو القادم.

وتأتي إقامة هذه الحفلات ضمن الجولة الغنائية الثانية التي ستقوم بها الفرقة في كوريا واليابان، والتي ستبدأ بحفلات تُقام في سيول خلال الفترة من الثامن عشر وحتى العشرين من شهر مايو.

وكانت فرقة "توايس" قد أقامت حفلات غنائية مماثلة في ست مدن يابانية خلال الفترة من التاسع عشر من يناير وحتى الأول من فبراير.

