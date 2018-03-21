ممثل كوري جنوبي يزرع أشجارا في الصين لمكافحة الغبار الناعم

سوف يقوم الممثل الكوري " بارك هيه جين" الشهير بدوره في المسلسل الدرامي "جبن في المصيدة"، بزرع أشجار في الصين مع معجبيه في إطار حملة لتقليل الغبار الناعم.

وقالت شركة "ماونتين موفمانت" الترفيهية إن الممثل "بارك" سيتوجه للصين في شهر أبريل المقبل للوفاء بما وعد به لمعجبيه في العام الماضي لزرع الأشجار.

الجدير بالذكر أن حملة زرع الأشجار قد بدأت في العام الماضي، عندما تبرع معجبو الممثل "بارك" بـ520 شجرة لمقاومة التصحر في غرب الصين.

وأعرب الممثل "بارك" عن سعادته البالغة للمشاركة في مثل هذا الحدث للتغلب على المشاكل البيئية وتقليل تلوث الهواء .

