المطرب الوطني تشو يونغ بيل يزور بيونغ يانغ ضمن فرقة فنية كورية جنوبية

تبين أن المطرب الوطني "تشو يونغ بيل" والمطربة "لي سون هي" سيقومان بزيارة لبيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية ضمن فرقة فنية جنوبية ستقدم عروضها هناك أوائل شهر أبريل القادم.

وأصبح هناك احتمال بانضمام كل من المطرب "يون دو هيون" والمطربة "بيك جي يونغ" إلى الفرقة.

وتأتي زيارة الفرقة الجنوبية لبيونغ يانغ بناء على دعوة تلقاها وفد المبعوثين الخاصين الكوريين الجنوبيين خلال زيارته لكوريا الشمالية يومي الخامس والسادس من مارس الجاري ، وردا على الزيارة التي قامت بها لكوريا الجنوبية فرقة أوركسترا "سام جي يون" الكورية الشمالية على هامش دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية في شهر فبراير الماضي.

وكان المطرب "تشو" قد أقام حفلا غنائيا منفردا في بيونغ يانغ يوم الثالث والعشرين من شهر أغسطس عام 2005 ، حيث حظى بإقبال كبير من الجمهور الكوري الشمالي.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها المطربة "لي سون هي" بزيارة لبيونغ يانغ، بعد مشاركتها في حفل غنائي أقيم في عام 2003 بمناسبة افتتاح معلب "تشونغ جو يونغ" الرياضي.

