بي تي إس ضمن قائمة أكثر 30 شخصية تأثيرا في آسيا

تم إدراج فرقة "بي تي إس" الشبابية الكورية وعازف البيانو الكوري "تشو سونغ جين" ضمن قائمة أكثر 30 شخصية تأثيرا في آسيا.

وقد كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية على موقعها على الإنترنت في السابع والعشرين من مارس الجاري عن قائمة لأكثر 30 شخصية تأثيرا في آسيا تحت سن الثلاثين في المجالين الترفيهي والرياضي.

ووصفت المجلة فرقة "بي تي إس" بأنها أول فرقة كي بوب تألقت في حفل توزيع الجوائز الموسيقية الأمريكية في العام الماضي، وبذلك استطاعت التقدم إلى السوق الموسيقية الأمريكية التي تشتهر بالتنافس الشديد.

وقالت المجلة إن عازف البيانو الكوري "تشو سونغ جين" حظى بشعبية كبيرة على مستوى العالم بعد أن فاز بالمركز الأول في مسابقة "فريديريك شوبان" الدولية للبيانو عام 2015.

ومن بين الكوريين الذين تم إدراجهم ضمن القائمة، الممثلة "آن سوه هيون"، والراقصة على الجليد "يو يونغ"، ولاعب الزلاجات الصدرية "يون سونغ بين"، ولاعبة الغولف "بارك سونغ هيون" والمتسلقة المحترفة "كيم جا إين".

