سو يونغ عضوة فرقة عصر البنات تقوم بأداء تمثيل في الفيلم الكوري الياباني

سوف تقوم المطربة "سو يونغ" عضوة فرقة عصر البنات بالتمثيل في الفيلم الكوري الياباني المشترك بعنوان "ذكريات النهاية الميتة"، الذي يستند إلى رواية يابانية ويصور كيف تواجه امرأة تواجهة لحظة تغير الحياة.

وسيبدأ تصوير هذا الفيلم في شهر أبريل القادم.

