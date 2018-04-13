حفل إس إم تاون الغنائي للكيبوب يقام في دبي بشكل ناجح

أقيم يوم السادس من أبريل الجاري حفل "إس إم تاون" الغنائي للكيبوب في مسرح "أويتزم روكس أرينا" بدبي بمشاركة مجموعة من الفنانين التابعين لشركة "إس إم" الترفيهية.

ومن بين الفنانين المشاركين في حفل دبي، فرقة "سوبر جونير" و"عصر البنات" و"تي في إكس كيو" و"شايني" و"إكسو"، وغيرهم من المطربين والمطربات.

وقام أولئك الفنانون بأداء 49 أغنية في الحفل الذي امتد لأكثر من 4 ساعات.

وكان أكثر من 15 ألفا من المشاهدين والمتفرجين، وهم محبو الأغاني الكورية، قد تجمعوا في الحفل وغنوا مع الفنانين الكوريين على ألحان أغاني الكيبوب.

