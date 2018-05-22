انطلاق فعاليات مهرجان جون جو السينمائي الدولي

انطلقت فعاليات المهرجان الدولي للأفلام في مدينة "جون جو" الكورية يوم الثالث من مايو الجاري حيث يتم فيه عرض 246 فيلما من 46 دولة .

وتم عرض الفيلم الياباني "تنين ياكينيكو" من عمل المخرج الكوري الياباني "تشونغ أوي شين" كفيلم افتتاحي، بينما سيكون الفيلم الأمريكي "جزيرة كلاب" من إخراج المخرج "فيس إندرسون"، الذي فاز بجائزة أفضل مخرج في مهرجان "برلين" الدولي للسينما، هو الفيلم الختامي. وسيستمر انعقاد المهرجان حتى يوم الثاني عشر من مايو.

ويذكر أن الدورة الأولى من مهرجان "جون جو" السينمائي الدولي قد أقيمت في عام 2000.



