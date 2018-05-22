عرض أفلام كورية جنوبية في مهرجان برلين للرسوم المتحركة

تحظى 7 من أفلام الرسوم المتحركة الكورية الجنوبية باهتمام بالغ في مهرجان الرسوم المتحركة في برلين.

وتشمل الأفلام السبعة أول فيلم رسوم متحركة انتج في كوريا وعنوانه "هونغ كيل دونغ" ، وفيلم "ليفاي، دجاجة في البرية" من إنتاج عام 2011.

كان فيلم "هونغ كيل دونغ"، الذي أنتج في عام 1967، قد ضاع، ولكن نسخته اليابانية اكتشفت لاحقا في عام 2008، مانحة حياة جديدة للفيلم، حيث تم تسجيل الصوت الكوري على النسخة اليابانية.

أما فيلم "ليفاي، دجاجة في البرية" فاستقطب 2.2 مليون من رواد السينما. واستند الفيلم إلى رواية تحمل نفس العنوان من تأليف الكاتب "هوانغ سون-مي" بيعت منها مليون نسخة.

وتشمل الأفلام الكورية الأخرى التي سيتم عرضها: "عندما تتفتح أزهار الحنطة السوداء"، "الربيع، الربيع" و "يوم جيد الحظ".

يقام المهرجان في بابيلون كينو في برلين حتى 20 مايو.