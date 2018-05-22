سفنتين تفتتح حفل المطرب تشو يونغ بيل الغنائي

قامت فرقة "سفنتين" بالأداء الغنائي مع المطرب "تشو يونغ بيل" في العرض الافتتاحي للحفل الغنائي للمطرب "تشو" يوم الثاني عشر من مايو الجاري في مجمع "جام شيل" الرياضي بسيول .

وقد قام المطرب "تشو يونغ بيل" بتوجيه دعوة لفرقة "سفنتين" للأداء معه في العرض الافتتاحي بعد أن أثار أداء الفرقة أغنيته بعنوان "شعر قصير" في برنامج تلفزيوني إعجابه الكبير.

وسيقوم المطرب "تشو" بإقامة حفلاته الغنائية المماثلة في بعض المدن الأخرى بمناسبة مرور 50 عاما على نشاطه الغنائي.

وكان المطرب "تشو" البالغ من العمر 68 عاما، قد بدأ نشاطه الغنائي في عام 1968، وأصدر منذ ذلك الوقت 18 ألبوما.

