شايني تعود بألبومها الكامل السادس

أعلنت شركة "إي إم" الترفيهية إن فرقة "شايني" ستعود إلى الساحة الغنائية بألبومها الجديد الكامل السادس بعنوان "قصة الضوء" بأربعة أعضاء، بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة على انطلاقها.

ويتكون الألبوم الجديد من ثلاثة أجزاء، يضم كل جزء خمس أغنيات جديدة، وسيتم الكشف عن الأجزاء الثلاثة يوم الثامن والعشرين من مايو ويوم الحادي عشر من يونيو ويوم الخامس والعشرين من يونيو، على التوالي.

وتخطط الفرقة لممارسة أنشطتها الترويجية لكل جزء من الأجزاء الثلاثة.

وسيجري أعضاء الفرقة الأربعة لقاء مع معجبيهم يوم السابع والعشرين من مايو الجاري في جامعة كوريو في سيول.

