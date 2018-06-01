بي تي إس تفوز بجائزة أفضل فنان اجتماعي في حفل جوائز بيلبورد

فازت فرقة "بي تي إس" الشبابية الكورية بجائزة أفضل فنان اجتماعي في حفل توزيع جوائز "بيلبورد" الموسيقية الأمريكية الذي أقيم أمس الأحد في مدينة "لاس فيغاس"، متغلبة على منافسيها من الفرق والفنانين المشاهير عالميا، للعام الثاني على التوالى.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها فنان كوري بهذه الجائزة للمرة الثانية على التوالي.

وكان المطرب "ساي" قد فاز بهذه الجائزة في عام 2013 بأغنيته المشهورة "كانغ نام ستايل".

وقامت فرقة "بي تي إس" بأداء أغنيتها الجديدة بعنوان "حب مزيف" في حفل توزيع جوائز "بيلبورد".