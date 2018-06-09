تذاكر جولة فرقة بي تي إس العالمية تباع بالكامل

علنت شركة "بيغ هيت" الترفيهية أن تذاكر جولة فرقة "بي تي إس" العالمية، والتي بلغ عددها 280 ألف تذكرة، قد تم بيعها بالكامل.



ومن المقرر أن تقيم فرقة "بي تي إس" عروضا غنائية في 21 مدينة في كوريا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وهولندا وألمانيا وفرنسا ضمن جولتها العالمية التي ستبدأ يوم الخامس والعشرين من شهر أغسطس القادم في سيول، وتنتهي يوم العشرين من شهر أكتوبر القادم في باريس.



وكانت فرقة "بي تي إس" قد قامت بجولة غنائية في العام الماضي شملت 40 عرضا في 19 مدينة حول العالم، وقد تم بيع جميع تذاكرها أيضا.