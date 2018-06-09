بلاك بينك تصدر ألبوما جديدا في يونيو

من المنتظر أن تعود فرقة "بلاك بينك" النسائية بإصدار ألبوم جديد بعنوان "سكوير أب" يوم الخامس عشر من شهر يونيو الجاري.

وقد بدأت الفرقة نشاطها الغنائي عام 2016 حيث تصدرت أغانيها مثل "صفارة" و"بوم بايا" و"اللعب بالنار" القوائم الموسيقية المختلفة.

