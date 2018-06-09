من المنتظر أن تعود فرقة "بلاك بينك" النسائية بإصدار ألبوم جديد بعنوان "سكوير أب" يوم الخامس عشر من شهر يونيو الجاري.
وقد بدأت الفرقة نشاطها الغنائي عام 2016 حيث تصدرت أغانيها مثل "صفارة" و"بوم بايا" و"اللعب بالنار" القوائم الموسيقية المختلفة.
2018-06-05
من المنتظر أن تعود فرقة "بلاك بينك" النسائية بإصدار ألبوم جديد بعنوان "سكوير أب" يوم الخامس عشر من شهر يونيو الجاري.
وقد بدأت الفرقة نشاطها الغنائي عام 2016 حيث تصدرت أغانيها مثل "صفارة" و"بوم بايا" و"اللعب بالنار" القوائم الموسيقية المختلفة.
جي واي بي تتعاون مع الصين في إنشاء فرقة شبابية جديدة
2018-06-05
وانا وون تكشف عن ألبومها الجديد
2018-06-05
بلاك بينك تصدر ألبوما جديدا في يونيو
2018-06-05
تذاكر جولة فرقة بي تي إس العالمية تباع بالكامل
2018-06-04
بي تو بي تعود بألبوم مصغر جديد
2018-05-29
مونستا إكس تبدأ جولتها العالمية
2018-05-29
بي تي إس تتصدر قائمة بيلبورد الأمريكية بألبومها الجديد الثالث
2018-05-28
ديه سونغ عضو فرقة بيغ بانغ يُصاب بالتهاب في الحلق
2018-05-24
انطلاق فرقة تي إي إين الشبابية الجديدة
2018-05-24
بي تي إس تفوز بجائزة أفضل فنان اجتماعي في حفل جوائز بيلبورد
2018-05-21