جي واي بي تتعاون مع الصين في إنشاء فرقة شبابية جديدة

تتعاون شركة "جي واي بي" الترفيهية الكورية مع أكبر شركة موسيقية في الصين في إنشاء فرقة شبابية جديدة.

وقامت الشركتان الكورية والصينية بإنشاء فرقة جديدة تتكون من ستة أعضاء من الشباب الصينيين لتبدأ نشاطها الغنائي في شهر سبتمبر القادم.

ويبلغ متوسط عمر أعضاء الفرقة 13 عاما، وقد قام المطرب "بارك جين يونغ" رئيس شركة "جي واي بي" بنفسه باختيار أعضاء الفرقة.

وقبل بدء نشاطها الرسمي، كشفت الفرقة عن ثلاثة ألبومات منفردة من إنتاج المطرب "بارك ، وهي: "كم عمرك؟"، و"لا يمكن أن أتوقف"، و"قفز".

وستكشف الفرقة عن ألبوم آخر بعنوان "هاندز أب" يوم الثاني عشر من يونيو الجاري.

