المطربة بارك جونغ هيون تصدر ألبومها المصغر الجديد

من المقرر أن تصدر المطربة "بارك جونغ هيون" ألبومها المصغر الجديد يوم التاسع عشر من يونيو الجاري بمناسبة الذكرى العشرين على بدء نشاطها الغنائي.

ويشمل هذا الألبوم أغنيتين جديدتين هما: أغنية "نفس المظلة" التي عملتها بالتعاون مع المطرب "تشونغ جونغ نوان" عضو الفرقة الثنائية الشبابية "ميلومانس" والمطربة "تشيز" ، وأغنية "الدنيا المصغرة" التي لحنتها وألفت كلماتها المطربة "بارك" بنفسها.

وجاء إصدار الألبوم الجديد للمطربة "بارك" بعد 14 شهرا من الكشف عن أغنيتها بعنوان "أنا في الحب الآن" في شهر أبريل من العام الماضي.

وسوف تقيم المطربة "بارك جونغ هيون" حفلات غنائية منفردة في سيول خلال الفترة من يوم الثاني عشر وحتى الخامس عشر من شهر يوليو المقبل.

