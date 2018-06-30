شايني تعود بألبوم كامل

عادت فرقة "شايني" إلى الساحة الغنائية بألبوم جديد كامل هو السادس لها، بعنوان "قصة الضوء"، وبمشاركة أربعة أعضاء، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة على انطلاقها.

ويشمل ألبوم الفرقة الجديد 3 سيديهات، ويضم كل سيدي خمس أغنيات جدد.

وقد تم الكشف عن السيدي الأول يوم الثامن والعشرين من مايو الماضي، والسيدي الثاني يوم الثالث عشر من يونيو الجاري.

أما السيدي الثالث الأخير فسيتم الكشف عنه يوم الخامس والعشرين من يونيو الجاري.

وقد أجرى أعضاء الفرقة الأربعة لقاء مع معجبيهم يوم السابع والعشرين من مايو الماضي في جامعة كوريو في سيول.

