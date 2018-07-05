تنظيم مهرجان كيه كون 2018 في نيويورك

أقيم مهرجان "كيه كون 2018" في نيويورك يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من شهر يونيو الجاري.

ويعد مهرجان "كيه كون" أكبر فعالية ثقافية كورية في العالم تقيمها شركة "سي جاي" الكورية للترفيه والموسيقى سنويا منذ عام 2012.

وجذب مهرجان نيويورك حوالي 53 ألفا من معجبي الثقافة الكورية في نيويورك ونيوجيرسي.

وعلى هامش المهرجان ، أقيمت البرامج المتنوعة ، منها لقاءات مع المعجبين، وتعلم الرقص الكوري، ومناظرة في الثقافة الكورية ، وتجربة الجمال الكوري، وطبخ الطعام الكوري.

يشار إلى أن مهرجانات "كيه كون" أقيمت 18 مرة في أمريكا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا الوسطى والجنوبية وأستراليا منذ عام 2012 حيث وأقيمت 10 مرات في الولايات المتحدة فقط في لوس أنجلوس ونيوجيرسي، وبلغ إجمالي عدد زوار المهرجانات 680 ألف شخص.

وتخطط شركة "سي جاي" لتنظيم مهرجان "كيه كون 2018" في لوس أنجلوس خلال الفترة من ال10 وحتى ال12 من أغسطس القادم.

