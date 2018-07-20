تنظيم معرض لبي تي إس بمناسبة ذكراها الخامسة

أعلنت شركة "بيغ هيت" الترفيهية أن فرقة "بي تي إس" ستنظم معرضا خلال الفترة من يوم الخامس والعشرين من أغسطس وحتى الثامن والعشرين من أكتوبر القادم في سيول، بمناسبة الذكرى الخامسة على بدء نشاط الفرقة.

وسيتم في هذا المعرض عرض الصور التي تم التقاطها في أثناء استعداد أعضاء الفرقة لإصدار ألبوماتهم، وصور أخرى قام أعضاء الفرقة بالتقاطها بأنفسهم، بالإضافة إلى فيديوهات ذات صلة بالفرقة.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها فرقة "بي تي إس" بتنظيم معرض خاص بها منذ تنظيم المعرض الأول في شهر ديسمبر من عام 2015.

