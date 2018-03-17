







تبدأ قصة الأجنحة بعبارة صادمة وهي: "هل تعرف عبقريا تم تحنيطه؟"

نص 1) : هل تعرف عبقريا تم تحنيطه؟ أنا أمزح. الموعد الغرامي في مثل هذا الوقت يدعو للمزاح. لا يصبح الذهن صافيا مثل قطعة نقود فضية إلا عندما يتعب الجسم لدرجة الهلاك. عندما يتخلل التبغ معدتي التي أتلفتها الطفيليات تبدأ رأسي في الدوران والتحول إلى ورقة بيضاء وأبدأ في ملئها بعبارات ساخرة ومتناقضة.

تضمنت أول نسخة صادرة من كتاب الأجنحة هذا المقطع في صفحتيه الأولى والثانية مثل مقدمة. البروفسور "بانغ مين هو" أستاذ الأدب الكوري في جامعة سيول الوطنية يقول إن عبارة "العبقري الذي تم تحنيطه" تشير إلى كاتب القصة، وليس إلى بطلها.

ش1) البروفسور "بانغ مين هو 방민호" أستاذ الأدب الكوري في جامعة سيول الوطنية:

أول انطباع يتبادر للشخص عند قراءة عبارة مثل "العبقري الذي تم تحنيطه"، هو انطباع عن شخص أو شيء ميت، لكنه ما زال محتفظا بمظهر الحي. هكذا يمكن إطلاق مثل تلك العبارة على أي عبقري، أديب أو مفكر أو فنان، فقد القدرة على الحياة والعطاء. فكرة التحنيط تعطي الانطباع بأن الشخص ميت ولكنه مثل الحي، أو حي لكنه مثل الميت.

ولد الكاتب "لي سانغ" في عام 1910 واسمه الحقيقي هو "كيم هيه كيونغ 김해경"، وقد بدأ الكتابة بمقالات متسلسلة بعنوان "الثاني عشر من ديسمبر"، في إحدى الصحف في عام 1930 واشتهر ككاتب محترف عندما نشر قصيدة باسم "رد فعل عكسي غريب". وتم نشر قصة "الأجنحة" للمرة الأولى عام 1936، وهي تعتبر أول عمل روائي كوري حديث. الناقدة المتخصصة في الأدب الإنجليزي "جون سو يونغ" تحدثنا عن خلفية العمل الأدبي "الأجنحة".

ش2) الناقدة المتخصصة في الأدب الإنجليزي "جن سو يونغ 전소영":

نشرت هذه القصة خلال فترة الاحتلال الياباني لكوريا وخلال ما يعرف باسم الكساد الاقتصادي الكبير. كان الاحتلال الياباني شديد القمع، حيث سعى لتجريد كوريا من كل مواردها الطبيعية والبشرية دون رحمة. حقبة الثلاثينيات من القرن الماضي شهدت ذروة القمع الياباني. وقد سلطت قصة "الأجنحة" الضوء على كل تلك الممارسات الفظيعة بأسلوب رمزي.

كاتب قصة الأجنحة قام بتحليل ذلك العصر وكشف حقائق فظيعة ومؤلمة. لهذا فإن عبارة "العبقري المحنط" التي ظهرت على غلاف الكتاب كانت وصفا تعبيريا للكاتب وبطل القصة.

يصف بطل القصة مسرح الأحداث في الشارع رقم 33 ، تحديدا في بيت سيء السمعة داخل منطقة سكنية يعيش فيها 18 عائلة جنبا إلى جنب. لم يكن استعمال الأرقام وقتها شائعا في الأدب الكوري، غير أن الكاتب استعمل أرقاما محددة لوصف المناطق المدنية الحديثة، وكتب قصته عن منطقة من تلك المناطق لتوضيح الحياة التي كان يعيشها بطل القصة سجينا على هامش منطقة رأسمالية مع زوجته في غرفة ضيقة مقسومة إلى نصفين بحاجز خشبي. كان الزوج يضطر للخروج عندما تكون الزوجة مشغولة بخدمة أحد زبائنها، ثم يعود بعد خروج الزبون.

نص 2) : عند خروج زوجتي أندفع مسرعا نحو حجرتها لأفتح النافذة التي تطل على الشرق. كانت أشعة الشمس تندفع بغزارة من خلال النافذة لتملأ الغرفة بالحرارة وتضئ المائدة التي كانت تضع زوجتي عليها مستحضرات ومساحيق التجميل الملونة والعطور. كنت أحمل عدسات صغيرة مكبّرة وألهو بها لإحراق المناديل الورقية التي كانت تستعملها زوجتي خلال عملها مع زبائنها.

كان القسم الخاص بالزوجة في الغرفة المستأجرة عبارة عن منضدة عليها مستحضرات تجميل وشماعة لتعليق ملابسها، في حين كان القسم المخصص للزوج يضم بذلة سوداء يرتديها الزوج طوال العام. البروفسور "بانغ" يقول إن الزوجة في القصة ليست شخصية حقيقية، وإنما هي رمز مجازي للحداثة الرأسمالية.

ش3) البروفسور "بانغ مين هو 방민호":

الزوجة عبارة عن رمز مهم يجسد الرأسمالية الحديثة التي أراد الكاتب توجيه سهام انتقاداته لها. أراد الكاتب وصف تلك الرأسمالية بالعُهر، وصوّرها في شكل عاهرة تبيع جسدها لطلاب المتعة في روايته. تم كذلك تصوير بطل القصة كشخص يضع أحد قدميه داخل مستنقع الرزيلة والقدم الأخرى خارجها.

بطل القصة وراويها ليس شخصا سويا يعيش بعرق جبينه كما يفعل الناس عادة. فهو يعيش في مستنقع الخطيئة ولا يحاربها إلا من خلال استعمال عدسات لإحراق المناديل الورقية التي تجفف بها زوجته عرق الرزيلة. وفيما عدا ذلك كان يقضي بقية يومه في النوم وأكل ما تطهوه زوجته له. وكانت تعطيه عملة فضية من كل ما يمنحه لها الزبائن. ومن ثم، كان يقضي جل وقته متسكعا في المناطق المجاورة حتى تفرغ زوجته من استضافة الزبون. ولم تكن لديه أي اهتمامات أو هوايات أو مشاغل خارجية.

نص 3) : كنت أفكر وأنا تحت بطانيتي بأن زبائن زوجتي الذين يدفعون ثمن ما تقدم لهم من خدمات، وما تعطيني له من نصيب، هو بسبب ما يجدون من متعة ولذة لم أكن أحسها أو أشعر بها أو حتى أعرفها. كنت أتساءل بيني وبين نفسي "أي نوع من اللذة هي يا ترى؟"

وعندما خرجت زوجتي لقضاء ليلة في الخارج، خرجت أنا أيضا، واستبدلت العملات الفضية التي أعطتني إياها بعملة ورقية من فئة خمسة ونات. كان منظر الشوارع التي لم أرها لوقت طويل يثير في الكثير من الفضول والرغبة في الاستطلاع.

وشعر الزوج سريعا بالتعب، ومن ثم عاد إلى الغرفة دون أن يصرف أي شيء من عملته الورقية ووجد زوجته كالعادة مع زبون جديد، فأسرع ملقيا بنفسه تحت البطانية. وبعد مغادرة الزبون جاءته زوجته هائجة وغاضبة بسبب حضوره في وقت غير مناسب. فكان كل ما فعله هو محاولة تهدئتها وتفسير الأمر.

نص 4): نزعت البطانية من فوقي وفتحت الباب الفاصل واندفعت وكأنني سكران إلى زوجتي. أتذكر أنني وقعت فوق سريرها وأخرجت العملة الورقية من جيبي ووضعتها في يدها.

فكرت فيما حدث لي في تلك الليلة وكيف وقعت أرضا ودسست النقود بين يديها. تراءى لي ما حدث وكأنه شيء فوق الوصف. رغم ذلك شعرت بالراحة وخُيّل لي وكأنني قد اكتشفت سر الشعور الذي كان يحس به أولئك الرجال وهم يمنحون زوجتي أجرها. استغربت وسخرت من نفسي لأنني لم أكتشف ذلك إلا بعد كل ذلك الوقت. وشعرت بالرغبة في تكرار الأمر مجددا.

هكذا كان بطل القصة سعيدا بمعرفة كيفية صرف ما لديه من نقود ونادم على ما أهدره منها بذلك الشكل العشوائي. خرج بالنقود التي أعطتها له زوجته وأعاد لها النقود فيما بعد. اعتراه شعور بالراحة، تمنى ألا يتبدد بأي شكل من الأشكال. ثم حدث شيء ما بعد ذلك.

كان الزوج قد خرج دون مظلة للمطر وعاد مبتل الملابس، ووقع فاقدا للوعي بمجرد عودته. وبعد أن عاد إليه وعيه شاهد زوجته وهي قلقة خائفة عليه وأعطته بعض الحبوب الطبية ليبتلعها. وغاص في نوم عميق بمجرد ابتلاع الحبوب. ومنذ ذلك اليوم ظل حريصا على ابتلاع 4 حبوب تعطيها له زوجته يوميا ويغيب بعدها في نوم عميق. وبعد حوالي شهر من ذلك رأى أن يدخل غرفة زوجته في أثناء غيابها في الخارج.

نص 5): فتحت زجاجات العطور والمساحيق وبدأت في تشممها. ومن بين تلك العطور التي نسيت رائحتها منذ زمان طويل، رائحة عطر للجسم جعلني أنكمش. وقع نظري بعدها على شيء غريب. وجدت صندوقا من حبوب "أدالينadaline " المهدئة فوق منضدة زوجتي الخاصة بمستحضرات التجميل. تذكرت أنني تناولت أربعة حبوب ذلك الصباح ونمت عميقا، وهو ما فعلته ذلك كل صباح على مدار الأيام الماضية.

لم يستطيع الزوج التأكد مما أعطته زوجته ذلك الصباح: هل هو أسبرين أم أدالين.

ش4) البروفسور "بانغ مين هو 방민호":

الأسبرين يمثل الدواء الذي يكشف له سر العالم الحديث، بينما الأدالين هو العقار الذي يجعل منه شخصا يعيش حياته وعالمه دون أسئلة أو استفسارات أو بحث عن حقائق. هما عقاران طبيان، لكن لكل واحد منهما خواصه وتأثيراته المختلفة والمتعارضة التي تماثل متطلبات المجتمع الرأسمالي الحديث. كل واحد منا يعيش هذين النمطين الحياتيين المختلفين. الأشخاص الذين يعيشون داخل مثل هذا المجتمع الرأسمالي الحديث يضطرون لبيع جهودهم العملية وخدماتهم وقد يتعرضون لما يشبه الاسترقاق، لكنهم في نفس الوقت لا يستطيعون العيش دون مثل هذا العمل ودون تقاضي أجور عن عملهم.

ومن واقع ما اعتراه من صدمة عندما تحقق له أن زوجته كانت تتعمد إعطاءه حبوبا منومة، توجه الزوج نحو قمة جبل وابتلع كل ما كان معه من حبوب، وغاص في نوم عميق.

وعندما عاد بعد غياب ليوم كامل وجد زوجته غاضبة وتهدد بضربه، مما جعله يهرب منها.

نص 6) : لا أتذكر كم مضى من الوقت وأنا أهيم على وجهي حائرا. بعد مرور ساعات قليلة وجدت نفسي أقف على سطح متجر "ميتسوكوشي Mitsukoshi " الفاخر الكبير.

ش5) البروفسور "بانغ مين هو 방민호":

لماذا متجر ميتسوكوشي بالذات؟ عندما احتلت اليابان كوريا انهال رأس المال الياباني على المستعمرة الجديدة وتم تكوين العديد من الجاليات والجمعيات والمجتمعات اليابانية في كوريا. وتكونت واحدة من بين أكبر هذه الجمعيات في المنطقة التي تم فيها تشييد ذلك المتجر الفاخر في حي "ميونغ دونغ" الآن. ظل ذلك المتجر يمثل رمزا للرأسمالية والقوة المالية الناعمة لليابان ولاستلاب الموارد المادية والطبيعية والبشرية والاقتصادية الكورية.

إذن، ماذا فعل الزوج على سطح ذلك المتجر الياباني؟

"نظرت نحو الشوارع الرمادية. أجساد بالية وأرواح مجهدة ومتعبة تتسكع هنا وهناك مثل الأسماك الطافية فوق المياه والتي لا تستطيع الهروب وكأنها داخل شبكة صيد غير مرئية.

تواردت عليه تلك الأفكار وهو يتأمل الشوارع من فوق السطح.

ش6) البروفسور "بانغ مين هو 방민호":

كان ذلك المتجر وقتها هو البناء الأعلى في كل سيول. لكن الناس الذين كانوا يعيشون أسفل وحول المتجر كانوا عرضة للقمع عبر قوانين الرأسمالية. لهذا فإن السطح كان يرمز للمفهوم الذي بدأ الزوج ينظر به لتلك الآلية الرأسمالية الجشعة وكيف يعيش الناس محرومين من خيرات بلادهم وثروات أوطانهم المغتصبة، وكان يشعر بالرغبة في الانعتاق من ذلك الواقع.

ما الذي اختاره الزوج للهروب من واقعه المأسوي ومن القيود التي تكبّل خطاه؟

ش7) البروفسور "بانغ مين هو 방민호":

رغم أن هذا الجزء لم يتم التعرض له في القصة إلا أن الرجل لا بد أن يكون قد نزل من فوق سطح المتجر الفاخر. فهناك مقطع في القصة يقول: "فجأة خطرت لي الفكرة" وهو ما يشير بشكل غير مباشر إلى أنه قرر النزول والعودة لتلك الشوارع الرمادية وليس أمامه سوى الرجوع لتلك الغرفة التي يتقاسمها مع زوجته وزبائنها اليوميين. كان بإمكانه بالطبع أن يهرب إلى أي مكان آخر لكنه كان يعرف بحدسه أن أي هروب وقتها لن يكون سوى هروب من جحيم أصغر إلى جحيم أكبر.

نص 7): انطلقت في ذلك الوقت الصافرة المعلنة عن منتصف اليوم، وبدا الناس وكأنهم مثل الدجاج الذي يفرد أجنحته ويتأهب للطيران، وهو يعرف أنه لن يطير.

ش8) البروفسور "بانغ مين هو 방민호":

ترمز الصافرة لانفتاح باب سحري يعود من خلاله المتعبون الذين طال ضياعهم. كل تلك الأشياء ترمز للتغيير القادم من حال إلى حال، وقد أحس به الزوج عندما شعر برغبة في حك إبطه وكأن أجنحة ستنمو له لتساعده على الطيران.

نص 8): فجأة شعرت بألم في إبطي وخطر لي أن تلك هي الأعراض التي يحس بها من ستنمو له أجنحة.

ش9) البروفسور "بانغ مين هو 방민호":

ككاتب وفنان كان "إي سانغ" يمتلك قدرة على التحليق عبر الزمن. كان يريد لبطل قصته أن يتوقف ويصرخ لكنه لم يستطع واستسلم للواقع بعد أن لاحظ أن الآلية الحديثة أثقل في الواقع وأكثر تعقيدا مما كان يتصور ويسعى للتصدي لها. هكذا جاءت نهاية القصة قاتمة وكئيبة.

نص 9) : أردت أن أتوقف وأصرخ هكذا. أيتها الأجنحة! انبتي من جديد... لنحلق ونطير عاليا مرة بعد مرة، ومرة بعد مرة.

حقبة الثلاثينيات من القرن الماضي التي عاش خلالها المبدع "لي سانغ" وبطل قصته، شهدت ذروة قسوة الاحتلال الياباني لكوريا. وقد سعى الكاتب وبطل قصته للهروب من تلك القسوة عبر التحليق في فضاءات من الحرية.