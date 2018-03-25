



الكاتب يون هو ميونغ:

بدأ الأديب "يون هو ميونغ" مشواره الأدبي كشاعر عندما فازت قصيدته "الطائر الجليدي" بجائزة صحيفة "كونغ هيانغ" الأدبية في عام 1967. وفي عام 1979 حصل على جائزة أدبية أخرى من صحيفة "هان غوك إيل بو" عن روايته هذه، وهو ما فتح أمامه أبواب الشهرة والنجاح كشاعر وروائي وأديب شامل. الناقدة الأدبية "جون سو يونغ" توضح أكثر.

ش) الناقدة الأدبية "جون سو يونغ" :

"يون" كاتب اشتهر بقدرته الدائمة على الكتابة التي يستكشف من خلالها النفس الإنسانية للفرد داخل المجتمع. كانت كتاباته عبارة عن رحلة ظل يبحث فيها عن نفسه بهدف اكتشافها. وكان يدعو كل قرائه لمحاولة قراءة أنفسهم واكتشاف دواخلهم وطباعهم الحقيقية والأصلية بكل ما فيها من موجود حاضر وباقٍ، أو ماضٍ منسي وضائع. ولهذا كنت رواياته وقصصه عادة ما تكون حافلة بالكثير التعبيرات الشاعرية الرشيقة والأمثال والرموز والإيحاءات التي تعبر عما في نفسه وما يريد نقله للقارئ. ورواية "حب دون هوانغ" عمل أدبي لا يفصل بين "يون" الشاعر و"يون" الروائي.

كان الأسد الذي يحلم به هو أسد رقصة القناع في "كانغ نيونغ"، وأسد شيللا الراقص الرشيق، وأسد "دون هوانغ" في تلك الصور الجدارية القديمة. لكنه نجح أخيرا في الالتقاء بالأسد الحقيقي الذي كان يحلم به خلال رحلة طويلة عبر الزمان والمكان.

"كانت ليلة قمرية مضيئة. كان هناك أسد يخطو بخطوات ثابتة متوجها نحو الصحراء الشاسعة تحت ضوء القمر. كان يجرّ جسمه الثقيل ويتسلق الصخور بصمت وهدوء. كانت خطواته بطيئة".

"كان يخطو خطوات حذرة ومحسوبة، تنمحي آثارُها من فوق الرمال. وكلما ازداد ضوء القمر تألقا كلما انعكست الخيوط الفضية المتدفقة من الأفق البعيد على كل جسم الأسد. كانت الصحراء ممتدة مثل الوقت الذي لا تحده حدود. وكان الأسد يسمّر عينيه على أقدامه وكأنه يحسب خطواته.... ويتساءل: هل تجاوز منطقة "دون هوانغ"؟ هل تجاوز منطقة "لولان"؟

ش)البروفسور "بانغ مين هو" المتخصص في الأدب الكوري في جامعة سيول:

المقطع الأخير من الرواية، الذي يصوّر الأسد وهو يسير نحو الصحراء التي يضيؤها القمر، حيث يمر بكل من "لولان" و"دون هوانغ" في رحلة طويلة لا تنتهي، هو ذروة الرواية وقمتها. كان من المدهش قيام الكاتب بتصوير نفسه بتلك الصورة الجديدة. كان الراوي يبدو وكأنه يصور نفسه في صورة أسد يسعى للتحرر من كل ما يكبّل خطاه ويقيّد أحلامه وهو يعبر الصحراء الشاسعة المضيئة. ربما كان ذلك مجرد خيال، لكن الكاتب، الذي هو في نفس الوقت بطل الرواية، أراد من خلال تلك الأشياء الخيالية والوهمية أن يسجّل ما يشبه سيرته الذاتية وواقع حياته في تلك الرواية. وبدا ذلك جليا في السؤال الذي طرحه على نفسه: "كيف يجب أن نحيا حياتنا"؟