



الكاتب هيون جين كون:

وُلِد "هيون جين كيون" في ديغو، في إقليم "كيونغ سانغ الشمالية" عام 1900. عمل صحفيًّا في جريدة "دونغا إلبو"، واعتقلته سلطات الاحتلال الياباني، لمدة عام، بتهمة محو العلم الياباني من على صورةِ عدَّاء المارثون الكوري "سون كي شنغ"، الفائز بالميدالية الذهبية في دورة برلين الأولمبية عام 1936. نُشِرَت قصة "يوم سعيد" عام 1924، في العدد الثامن والأربعين من مجلة "كيه بيوك". كانت تلك القصة القصيرة مَعلَمًا مهمًّا، ليس في المسيرة الأدبية لكاتبها وحسب، بل في مسيرة الأدب الكوري بأسره..

جزء من البرنامج الاذاعي :

البروفسور "بانغ مين هو"، أستاذ الأدب الكوري في جامعة سيول الوطنية.

ش) كان ذلك اليوم في الواقع يومًا غيرَ سعيدٍ في حياة بطل القصة. هناك عدة طرق مختلفة لوضع عنوان جذاب لأي قصة. قد يكون العنوان عبارةً عن رمزٍ للفكرة الرئيسية للقصة، وربما يكون اسم البطل أو البطلة. وربما يضع الكاتب عنوانًا ساخرًا، يعبِّر عن عكس ما ترويه القصة. ويبدو أنَّ هيون اختار ذلك الشكل لوضع عنوان قصته "يوم سعيد"، التي تتناول تفاصيل يوم تعيس، لبطل القصة. التناقضُ بين عنوان القصة ووقائعها هو ما أعطى القصة ما حققت من رواجٍ وشعبيةٍ، وجعل القارئ يستغرق فيها ويتفاعل معها بكل انجذاب.

تحكي قصة "يوم سعيد" يومًا من حياة "كيم تشونغ جي"، سائق مركبة "الركشة" التقليدية الصغيرة، في سيول، في حقبة العشرينيات من القرن الماضي، عندما كانت كوريا تحت الاحتلال الياباني. كان ذلك اليوم، كما يشير عنوان القصة، يومًا خاصًّا.

" كان يومًا ممطرًا، وكان رذاذ الثلوج يتساقط من السماء المُلَبَّدة بالغيوم. كان ذلك هو اليوم السعيد الذي ينتظره "كيم تشونغ جي"، الذي كان يعمل سائقًا لمركبة "ركشة" تقليدية صغيرة، في منطقة "دونغسومون". بدأ اليوم بالوقوف في المحطة المخصصة في الشارع المحدد، وهو يتلفت يمنة ويسرة وسط زحام المارة، بحثًا عن زبون محتمل . كان الزبون الذي ظفر به أخيرًا رجلًا يرتدي بدلة كاملة، ويبدو كمعلِّمٍ في مدرسة دونغوانغ. كانت بداية لا بأس بها لهذا اليوم.





وأخيرًا تحقق ما كان يظنه مجرد مخاوف ووساوس. كانت تلك هي النهاية المحزنة التي تنتظر قراء القصة الحزينة.





"هَمهَم كيم ببضع كلمات، وهو يمسح وجهه بقوةٍ بوجه زوجته الميتة، متمتمًا بكلمات باكية واهية: لقد أحضرت لك الحساء البقري الذي طلبتِه. لماذا لم تنتظري حتى آتي به؟ لقد كان يومي سعيدًا بشكل غريب وغير معهود".





"كان يومي سعيدًا بشكل غريب وغير معهود". كان اليوم الذي ظنه "كيم تشوم جي" يومًا سعيدًا، هو أتعسَ أيام حياته، وهو يومه المشئوم الذي فقد فيه زوجته الحبيبة.